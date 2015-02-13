Avrupa'dan Ukrayna'ya tam destek



Belarus’un başkenti Minsk’te, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile saatlerce ateşkes anlaşması için müzakere eden üç lider Brüksel’e geldiklerinde biraz yorgun, ama mutlu görünüyordu. Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande ile birlikte Avrupa Birliği Zirvesi’ne gelen Ukrayna Devlet Başkanı Petro Poroşenko son üç günde yalnızca beş saat uyuyabildiğini ancak buna değdiğini belirtti. Minsk’te varılan anlaşmanın uygulanmasının kolay olmayacağını da dile getiren Poroşenko verilen sözlerin tutulmasını sağlamak için karşı tarafa yönelik baskıyı ayakta tutmanın hayati önem taşıdığını ifade etti. Poroşenko ayrıca, ateşkes, ağır silahların geri çekilmesi, rehinelerin hemen serbest bırakılması, bütün yabancı birliklerin bölgeden çekilmesi ve sınırların kontrolü maddelerinin ülkesi adına egemenliğin anahtarları olduğunu vurguladı.

Ukrayna ekonomisi, uzun süredir yaşadığı krizin de büyük etkisi ile çökme noktasına gelmiş durumda. Avrupa Birliği ve Uluslararası Para Fonu (IMF), ülkenin iflas etmemesi için mali destekte bulunma kararı aldılar. Brüksel’de bulunan IMF Başkanı Christine Lagarde, 40 milyar dolarlık yardım paketiyle ilgili anlaşmaya varıldığını açıkladı. Bu miktarın 17 milyarlık kısmını IMF, geri kalan bölümü ise ikili kredilerle Amerika Birleşik Devletleri, Japonya, Polonya, Almanya ve diğer devletler karşılayacak. Avrupa Birliği de yapacağı yardımlarla, öncelikli olarak Ukrayna’nın Rusya’ya olan doğalgaz borcunu ödemesine yardımcı olacak. Bu yardımların karşılığında da Ukrayna’dan ekonomik reformları hayata geçirilmesi ve devlet yapılanmasını modernleştirmesi talep ediliyor.

Merkel: "Yaptırımlar daha da artabilir"

Rusya’ya yönelik ekonomik yaptırımların genişletilmesi konusunda AB'nin daha önce aldığı karar ise değiştirilmedi. Yeni yaptırımlar pazartesi gününden itibaren yürürlüğe girecek. Ukrayna krizinin çözümü için son günlerde büyük çaba sarfeden Almanya Başbakanı Angela Merkel, yaptırımların daha da genişletilebileceği uyarısında bulundu. Daha çok gayret göstermeleri gerektiğini belirten Merkel, bu yüzden tüm reaksiyon seçeneklerinin açık tutulduğunu kaydetti. İşlerin yolunda gitmesi durumunda sürece sevinçle eşlik edeceklerini söyleyen Başbakan Merkel, zorluklar çıkması durumunda ise yaptırımların daha da genişletilmesinin söz konusu olabileceğini vurguladı.

Ukrayna krizinin önceliği ve Euro Bölgesi maliye bakanları toplantısından da herhangi bir sonuç çıkmaması nedeni ile Yunanistan konusu zirvede ikinci planda kaldı. Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras ülkesine yardım kredileri değil, ekonomi düzelmeye başlayana dek geçiş süreci için krediler verilmesini talep ediyor. Tsipras ortak bir çözüm yolu bulacakları konusunda iyimser olduğunu dile getirerek, tasarruf politikalarının yaralarını sarmak, Avrupa’nın tamamındaki insani felaketlerle mücadele etmek ve Avrupa’yı yeniden büyüme ve sosyal birliktelik yoluna sokmak için hep birlikte, herkes için kabul edilebilir bir ortak çözüm bulunacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti.

Tsipras bugün de Avrupa Birliği Komisyonu, Uluslararası Para Fonu ve Avrupa Merkez Bankası yetkililerinden oluşan Troyka ile görüşmelerde bulunacak. Ancak Tsipras, ‚Troyka‘ adını bundan böyle kullanmayacağını vurguladı.