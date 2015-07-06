Avrupa'dan tepki ve müzakere çağrısı



Avrupa Parlamentosu'nun önde gelen gruplarından muhafazakar Avrupa Halk Partisi Meclis Grubu Başkanı Manfred Weber bir açıklama yaptı. Weber referandum sonucunun Yunanistan Başbakanı Aleksis Tsipras'ın pozisyonunu güçlendirmediğini belirtti. “Birçok Avrupa ülkesi yardım etmeye artık o kadar da hazır değil” diyen Weber farksyion olarak Yunanistan Euro Bölgesi'nde kalsın ya da kalmasın insanî yardımda bulunacaklarını söyledi.

Avrupa Parlamentosu Sosyal Demokratlar grubu ise müzakerelere acilen yeniden başlanması fikrinde. Fraksiyon Başkanı Gianni Pitella “Yarından itibaren müzakereleri yeniden açmlıyız. Dayanışma ve işbirliğinin yeni atmosferi içinde bunu yapmalıyız” dedi. Pitella, hükümetin müzakere masasında “yeni ve sorumluluk sahibi bir tutum alacağına inandığını” söyledi.

Avrupa Parlamentosu Yeşiller Grup Başkanı Reinhard Bütikofer ise zirve çağrısında bulundu. Avrupa hükümet ve devlet başkanlarının önümüzdeki hafta içinde bir araya gelmesi gerektiğini söylen Bütikofer ılımlı olunması gerektiğini vurguladı. Bütikofer "Yunan seçmenlerin çoğunluğunun verdiği hayır oyu, Avrupa'ya ya da Euro'ya hayır değildir" diye konuştu.

Lüksemburg Başbakanı Xavier Bettel Atina hükümetinin somut müzakere önerileriyle gelmesi gerektiğini söyledi. Bettel “Oylamadan sonra şimdi nasıl devam edileceği noktasında öneriler hazırlamak Yunan hükümetine kalıyor” dedi. “Elbette sonuca saygı duyuyoruz” diyen Bettel “Avrupa güçlüdür ve eminim çözümler bulacağız” diye konuştu.

İtalya Dışişleri Bakanı Paolo Gentiloni Twitter üzerinden bir açıklama yaptı. Gentiloni “Şimdi doğru olanı uzlaşma aramaya yeniden başlamak olur. Yunan labirentinden ekonomik büyümenin olmadığı zayıf bir Avrupa ile çıkılamaz” diye yazdı.

Polonya Başbakanı Ewa Kopacz “Eğer tahminler doğruysa, Yunanistan için tek bir yol kalıyor: Euro Bölgesi'nden çıkmak” dedi. TVN24 kanalına konşan Kopacz, “Yunanlar çetin reform yoluna adım atmaya hazır değil” dedi. Suçun Atina hükümetinde olduğunu belirten Başbakan Kopacz “Saygı duyduğum Yunanlar popülist siyasetçilerin taarruzunun kurbanı oldular” diye konuştu.