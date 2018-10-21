Avrupa'dan Suudi Arabistan'a 'Cemal Kaşıkçı' çağrısı

Suudi Arabistan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın konsoloslukta öldürüldüğünü kabul etmesinin ardından İspanya, Almanya ve Fransa’da olaya ilişikin kapsamlı soruşturma çağrısı geldi. İspanya Dışişleri Bakanlığı, suçluların mutlaka hâkim karşısına çıkarılması gerektiğini vurguladı. Fransa Dışişleri Bakanlığı da 'ayrıntılı ve özenli bir soruşturma' çağrısında bulundu. Almanya Başbakanı Angela Merkel de hala olayın tam olarak aydınlatılmadığını belirterek, bu konunun aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

İspanya Dışişleri Bakanlığı'nın açıklamasında, "İspanya hükümeti, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in, bu kabul edilemez olaylardan sorumlu kişilerin, kapsamlı ve şeffaf bir soruşturmanın ardından hâkim karşısına çıkarılması yönündeki çağrısına katılıyor" ifadelerine yer verildi.

İspanya yönetimi ayrıca öldürülen Suudi gazetecinin ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileklerini de dile getirdi.

Le Drian: Birçok soru yanıtsız

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian da Kaşıkçı'nın ölümü konusunda 'özenli ve ayrıntılı bir soruşturma yapılması' çağrısında bulundu.

Fransa'nın Suudi gazetecinin öldürülmesini sert bir şekilde kınadığını belirten Le Drian "Birçok soru yanıtsız kalmayı sürdürüyor. Kimin tam olarak sorumlu olduğu konusunda ayrıntılı ve özenli bir soruşturma yapmalılar ve cinayetten sorumlu olanların eylemlerinin hesabını vermelerini sağlamalılar" dedi.

Suudi Arabistan yönetimi, 2 Ekim'de İstanbul Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın "konsolosluk binasında yaşanan arbede sonucunda öldüğünü' açıklamıştı.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Suudi Arabistan Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma neticesinde, Cemal Kaşıkçı'nın İstanbul Başkonsolosluğu'na geldiği sırada burada bulunan "başka Suudi vatandaşlarla tartışmaya başladığı, tartışmanın arbedeye dönüştüğü ve bunun sonucunda Kaşıkçı'nın hayatını kaybettiği" öne sürülmüştü.

18 Suudi vatandaşının olayla ilgili olarak gözaltına alındığı ayrıca Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud üst düzey 5 kişiyi görevden aldırmıştı.

Bu kişiler arasında daha önce Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın danışmanlığını yapan Suud Kahtani ve Yemen'de Husilere karşı hükümeti desteklemek amacıyla Suudi Arabistan öncülüğünde kurulan Arap koalisyonunun sözcülüğünü yürüten Ahmed Asiri isimleri öne çıkıyor.

Almanya’dan tepki

Almanya'dan Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi' ile ilgili, 'Olayı şiddetle kınıyoruz. Suudi Arabistan'dan ölümün arka planıyla ilgili saydamlık bekliyoruz.' açıklaması geldi. Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, hala olayın tam olarak aydınlatılmadığını belirterek, bu konunun aydınlatılmasını talep ettiklerini söyledi.

Merkel, Hristiyan Demokrat Birlik Partisi'nin (CDU) Thüringen eyalet kongresinde yaptığı konuşmada, Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesi olayını "korkunç" olarak niteleyerek, "Hala hiçbir şey aydınlatılmadı. Elbette konunun tam olarak aydınlatılmasını talep ediyoruz.'' dedi.