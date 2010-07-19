T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa'dan sonra Suriye de peçe yasağına evet dedi

Burka ve çarşaf yasakları Avrupa'da tartışılırken, bir peçe yasağı da bu kez alışılmadık bir coğrafyadan, Ortadoğu'dan geldi.

19 Temmuz 2010 03:00

T24- Avrupa'da tartışma konusu olan peçeye bir yasak da Ortadoğu'dan geldi.

Nüfusunun yüzde 97'si Müslüman olan Suriye, kız öğrencilerin üniversitelere peçe ve benzeri kıyafetlerle girişini yasakladı. Yasak, devlet üniversitelerinin yanısıra özel okulları da kapsıyor.

Buna göre kız öğrenciler artık okula giderken, yüzlerini kapayamayacak. 

Uygulamaya en kısa zamanda geçilmesi için üniversitelee konuya ilişkin yönerge gönderildi bile.


PEÇE AKADEMİK DEĞERLERLE BAĞDAŞMIYOR

Suriye Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Ghiath Barakat yaptığı açıklamada, yasağın yüzü kapayan ve tanınmayı imkansız hale getiren peçenin akademik ve etik değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle getirildiğini belirtiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

Kanal İstanbul ÇED raporuna yorum: “Bu rapor felakettir. İki denizi...

ABD medyası: Trump hükûmeti, Kongre'ye mevcut yaptırım tasarısına karşı çıkan...

Kavala/Gezi davasında şok: Mahkeme, Ali İsmail Korkmaz cinayetinde suçlu bulunan...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24