Avrupa'dan sonra Suriye de peçe yasağına evet dedi

T24-

Nüfusunun yüzde 97'si Müslüman olan Suriye, kız öğrencilerin üniversitelere peçe ve benzeri kıyafetlerle girişini yasakladı. Yasak, devlet üniversitelerinin yanısıra özel okulları da kapsıyor.

Buna göre kız öğrenciler artık okula giderken, yüzlerini kapayamayacak.

Uygulamaya en kısa zamanda geçilmesi için üniversitelee konuya ilişkin yönerge gönderildi bile.



PEÇE AKADEMİK DEĞERLERLE BAĞDAŞMIYOR



Suriye Yüksek Eğitim Bakanı Dr. Ghiath Barakat yaptığı açıklamada, yasağın yüzü kapayan ve tanınmayı imkansız hale getiren peçenin akademik ve etik değerlerle bağdaşmadığı gerekçesiyle getirildiğini belirtiyor.

