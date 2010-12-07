Avrupa'dan sonra Anadolu Yakası'nın elektriği de MMEKA'nın

T24 - Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın düzenlediği İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım A.Ş'nin (AYEDAŞ) özelleştirme ihalesini, 1 milyar 813 milyon dolara MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş kazandı. Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı ortaklığı olan şirket daha önce de İstanbul Avrupa Yakası için düzenlenen elektirik dağıtım ihalesini kazanmıştı. MMEKA geçtiğmiz aylarda düzenlenen ihalelerde Başkent Doğalgaz ve Gediz Elektrik ihalelerini de almıştı. MMEKA böylece gerekli onayların ardından İstanbul'un tamamı ve İzmir'in elektriğinin yanında Ankara'nın da doğalgazını dağıtmış olacak. Türkiye'nin en büyük ikinci elektrik dağıtım bölgesi olan Toroslar Elektrik ihalesini 2 milyar 75 milyon dolarlık teklifiyle Yıldızlar SSS Holding kazandı.

11 firmanın katıldığı ve yaklaşık 1.5 saat süren ihale şöyle gelişti:

- Teklifler ilk olarak kapalı zarf usulü verildi ve en yüksek tutar 600 milyon dolar olarak gerçekleşti. Birazdan açık artırmalara geçilecek. İhaleyi kazanacak firma, teklif tutarını peşin ödemekle yükümlü olacak. Diğer ihalelerin aksine bu kez taksit seçeneği olmayacak.

- İlk elemeli ihalede 1 milyar 217 milyon dolarlık teklif geldi. Palmet Enerji elenen ilk şirket oldu.

- İkinci elemeli turda fiyat 1 milyar 410 milyon dolara yükseldi, Alsim Alarko elenen ikinci firma oldu.

- Üçüncü elemeli turda teklif 1 milyar 573 milyon dolara çıktı, IC İçtaş-Eren Holding ortaklığı elendi.

- Dördüncü elemeli turda 1 milyar 691 milyon dolar teklif geldi, Türkerler İnşaat elendi.



Açık artırmaya 6 firma kaldı

- Beşinci turda en düşük teklifi veren Emkat OGG ihaleden elendi, açık artırma başladı.

- Açık artırma 1 milyar 810 milyon dolardan başladı. Açık artırmaya Aksa Elektrik, MMEKA Makina, Yıldızlar SSS, Enerjisa, Park Holding ve Cengiz-Kolin-Limgaz OGG katılıyor.



4 firma çekildi, 2 firma kaldı

- Aksa, Enerjisa, Cengiz-Koli-Limgaz OGG ve Park Holding ihaleden çekildiğini açıkladı.

- Açık artırmada sadece MMEKA ve Yıldızlar SSS kaldı

- MMEKA 1 milyar 811 milyon dolarlık, Yıldızlar SSS 1 milyar 812 milyon dolarlık teklif verdi, ardından MMEKA mola aldı.

- MMEKA 1 milyar 813 milyon dolar teklif verdi, Yıldızlar SSS ise ihaleden çekildi.

- Böylece ihaleyi MMEKA kazandı.



"Fiyat normal, zam konusu bize bağlı değil"

İhalenin ardından bir açıklama yapan MMEKA Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kazancı, fiyatın normal olduğunu düşündüğünü söyledi. İhalenin kendilerini biraz zorladığını işfade eden Kazancı, "Eğer bir tur daha dönseydik farklı olabilirdi" dedi.

İstanbul'un kendileri için çok önemli olduğunun altını çizen Kazancı, her iki yakayı da işletme daha kolay olacağını belirtti. Kazancı, bu yüksek bedellerin ardından elektrik fiyatlarına zam gelip gelmeyeceğine ilişkin tartışmalara da şu yanıtı verdi:

"İhaleyi alan bizler kiracıyız. Devlet elindeki malı kiralamıştır. Mal devletindir, fiyatı yine devlet kontrol edecektir. Biz keyfi bir fiyat artışı yapamayız ve EPDK'ya bağlıyız."



Bugün özelleştirme perdesi kapanacak

ÖİB bugün ayrıca Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş., ve Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin özelleştirmesini de gerçekleştirecek. Bu ihalelerle Türkiye elektrik dağıtım sektöründeki özelleştirme perdesi kapanmış olacak.



11 firma teklif verdi

Ayedaş ihalesi için şu firmalar teklif vermişti:

1-Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.



2-MMEKA Makine İthalat Pazarlama ve Ticaret A.Ş.



3-Alsim Alarko Sanayi Tesisleri ve Ticaret A.Ş.



4-Yıldızlar SSS Holding A.Ş.



5-Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş.



6-Park Holding A.Ş.



7-Emkat Ortak Girişim Grubu



8-Palmet Enerji A.Ş.



9-Türkerler İnşaat Turizm Madencilik Enerji Üretim Ticaret ve Sanayi A.Ş.



10-Cengiz-Kolin-Limgaz Ortak Girişim Grubu



11-IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu



2 milyondan fazla abone var

2008 yılını 12 milyon zararla kapatan AYEDAŞ, 2009 yılını 61 milyon 177 milyon TL kar etmişti. Şirket karında kayıp-kaçak oranını Türkiye ortalamasının altına düşürmesi etkili olmuştu. 2007 de yüzde 9,36, 2008 de yüzde 8,62 olan kayıp-kaçak oranı, 2009 da yüzde 7,48 e düşürülmüştü.

Şirket, 2010 yılının ilk yarısında ise kayıp-kaçak oranı yüzde 6.46'ya indirerek Avrupa ortalamasına getirmeyi başarmıştı.

2 milyon 274 bin abonesi olan şirketin yüzde 100'lük hissesinin satışı için yapılacak ihalede Aksa, Alarko, Park Holding gibi Türkiye'nin önde gelen şirketleri yer alıyor.



Avrupa Yakası'nın elektriği 2 milyar 990 milyon dolara satılmıştı

Geçtiğimiz Ağustos ayında ihalesi yapılan İstanbul Avrupa Yakası'nın elektrik dağıtım ihalesini ise İş-Kaya İnşaat Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.-MMEKA ortaklığı 2 milyar 990 milyon dolarla kazanmıştı.

Boğaziçi Elektrik ihalesini kazanan Yusuf Kaya, Mehmet Emin Karamehmet ve Mehmet Kazancı'nın ortak olduğu şirket, aynı gün İzmir ve Manisa illerini kapsayan Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin özelleştirmesi için düzenlenen ihalesini de 1 milyar 920 milyon dolar ile kazanmıştı.



Diğerleri hangi illeri kapsıyor

Bugün özelleştirme ihalesi yapılacak diğer bölgelerden 1,5 milyon aboneye sahip Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş'nin elektrik tüketimi 6 bin 48,6 GWH ve kayıp kaçak oranı ise yüzde 9.

Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ise 2,6 milyon aboneye sahip ve elektrik tüketimi 13 bin 904,9 Gwh, kayıp kaçak oranı ise yüzde 8,9 oranında bulunuyor.

Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş, Antalya, Burdur, Isparta illerini, Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş. ise Adana, Gaziantep, Hatay, Mersin, Osmaniye ve Kilis illerini kapsıyor.

'Toroslar' Yıldızar SSS Holding'in

Türkiye'nin en büyük ikinci elektrik dağıtım bölgesi olan Toroslar Elektrik ihalesini 2 milyar 75 milyon dolarlık teklifiyle Yıldızlar SSS Holding kazandı.

Elektrik dağıtım özelleştirmelerinde günün ikinci ihalesi olan Toroslar Elektrik'te 13 firma yarıştı.

Elemesiz turda teklif 1 milyar 10 milyon dolar oldu. İlk elemeli turda teklif 1 milyar 896 milyon dolara çıkarken, elenen ilk yatırımcı Fernas İnşaat A.Ş. oldu.

İhalede ikinci elemeli turda teklif 1 milyar 951 milyon dolar oldu ve Akfen Enerji Dağıtım ve Ticaret A.Ş. elendi.

Üçüncü elemeli turda teklif 2 milyar 56 milyon dolara çıktı ve Ayen Enerji A.Ş. elendi. Dördüncü elemeli turda teklif 2 milyar 62 milyon dolara yükselirken, Aksa Elektrik Perakende Satış A.Ş.ihale dışı kaldı.

Beşinci elemeli turda teklif 2 milyar 65 milyon dolara ulaşırken, Enerjisa Elektrik Dağıtım A.Ş. elendi.

Altıncı ve son elemeli turda IC İçtaş İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Eren Holding A.Ş. Ortak Girişim Grubu ihale dışı kaldı.

Açık artırma süreci 2 milyar 71 milyon dolardan başladı. Asgari artırım tutarı 1 milyon dolar oldu.

Açık artırmada MMEKA 2.072 milyar dolar, Yıldızlar SSS 2.073 milyar dolar, Park Holding 2.074 milyar dolar teklif etti, Elsan-Bereket-Karaçay ve Emkat çekildi. Türkerler de 'teşekkür' etti ve çekildi. Cengiz-Kolin de çekildiğini açıkladı. MMEKA mola istedi ve çekildi. Yıldızlar 2.075 teklif etti, Park Holding çekildi. Böylece ihaleyi Yıldızlar SSS Holding 2 milyar 75 milyon dolarlık teklifiyle kazandı.

Yıldızlar SSS Holding seramik, gümüş ve madencilik alanlarında faaliyet gösteriyor. Holdingin şirketleri arasında Eti Gümüş bulunuyor.

Yıldızlar SSS Holding adına açıklama yapan bir yetkili, "İhalede oluşan fiyat fizibilitemizle örtüşüyor" dedi.



İkinci büyük dağıtım bölgesi



Türkiye'nin en büyük ikinci elektrik dağıtım bölgesi olan Toroslar Elektrik Dağıtım A.Ş, Adana, Gaziantep, Hatay, Kilis, Mersin ve Osmaniye illerinde faaliyet gösteriyor.

Söz konusu elektrik dağıtım şirketinin abone sayısı 2 milyon 742 bin 156, elektrik tüketim miktarı 14 milyon 538 bin 958 MWh, kayıp kaçak oranı yüzde 8,3 civarında, Türkiye dağıtım payı ise yüzde 10,7.

İhale bedeli peşin ödenecek ve işletme hakkı 26 yıllığına devredilecek.



