Avrupa'dan Rusya'ya misilleme

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un sözcüsü, Rusya'nın AB'deki
çok sayıda temsilcisinin artık parlamento binasına girmesine izin
verilmeyeceğini açıkladı. Schulz'un, Rusya'nın 89 Avrupalı diplomata
gerekçesini açıklamaksızın seyahat yasağı getirmesi nedeniyle bu kararı
aldığı belirtildi. Bu kararın ardından Rusya ile Parlamentolararası İşbirliği
Komisyonu çalışmaları da askıya alındı. Avrupa Parlamentosu gelecekte
Rus politikacıların Avrupa Parlamentosu binasına girebilmesini, tek tek
duruma göre inceleyerek karar verecek.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun, Rusya'nın AB temsilcisi
Vladimir Çişov ve diğer yetkililere parlamentoya giriş yasağı getirmesini sert
bir dille eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Maria Sacharova, 'Rusya'ya
karşı cadı avı başlatıldığını' ileri sürdü.
Rusya geçen hafta seyahat yasağı getirdiği 89 Avrupalı politikacının
isimlerini içeren listeyi AB Büyükelçiliklerine göndermişti. Rusya'nın, Kırım'ın
ilhak edilmesi ve Ukrayna ile yaşanan krizin ardından AB'nin kendisine
uyguladığı seyahat yasaklarına misilleme olarak böyle bir karar aldığı
belirtiliyor.