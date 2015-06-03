Avrupa'dan Rusya'ya misilleme

Avrupa Parlamentosu Başkanı Martin Schulz'un sözcüsü, Rusya'nın AB'deki

çok sayıda temsilcisinin artık parlamento binasına girmesine izin

verilmeyeceğini açıkladı. Schulz'un, Rusya'nın 89 Avrupalı diplomata

gerekçesini açıklamaksızın seyahat yasağı getirmesi nedeniyle bu kararı

aldığı belirtildi. Bu kararın ardından Rusya ile Parlamentolararası İşbirliği

Komisyonu çalışmaları da askıya alındı. Avrupa Parlamentosu gelecekte

Rus politikacıların Avrupa Parlamentosu binasına girebilmesini, tek tek

duruma göre inceleyerek karar verecek.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Avrupa Parlamentosu'nun, Rusya'nın AB temsilcisi

Vladimir Çişov ve diğer yetkililere parlamentoya giriş yasağı getirmesini sert

bir dille eleştirdi. Dışişleri Bakanlığı temsilcisi Maria Sacharova, 'Rusya'ya

karşı cadı avı başlatıldığını' ileri sürdü.

Rusya geçen hafta seyahat yasağı getirdiği 89 Avrupalı politikacının

isimlerini içeren listeyi AB Büyükelçiliklerine göndermişti. Rusya'nın, Kırım'ın

ilhak edilmesi ve Ukrayna ile yaşanan krizin ardından AB'nin kendisine

uyguladığı seyahat yasaklarına misilleme olarak böyle bir karar aldığı

belirtiliyor.



