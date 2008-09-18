Avrupa’dan Rus tekelini kırmaya yönelik operasyon

Nijerya Devlet Başkanı Umaru Musa Yar'Adua, Avrupa Birliği'nin Trans-Sahra gaz boru hattına destek vereceğini açıklamasından dolayı büyük bir memnuniyet duyduğunu söyledi. Nijerya'da yayınlanan This Day gazetesinin haberine göre Nijerya'dan başlayarak Nijer üzerinden Cezayir'e ve oradan da Avrupa'ya uzayacak 4 bin 300 kilometrelik boru hattının toplam maliyeti 21 milyar doları bulacak.



Gazetenin haberine göre AB'nin girişimi, Rus gaz şirketi Gazprom'un Nijerya ile birtakım anlaşmalar yapmak ve bu şekilde dünyada gaz tekeli oluşturmak için birtakım adımlar atmasından hemen sonra gerçekleşti. Gazprom geçtiğimiz günlerde Nijerya Ulusal Petrol Şirketi (NNPC) ile gaz arama, üretim ve taşımacılığı konularında ön mutabakat zaptı imzalamış bu da Avrupa'da endişeye sebep olmuştu.



Trans-Sahra gaz boru hattı projesi daha önceki devlet başkanı Olusegun Obasanjo tarafından da dile getirilmiş ancak yatırımcılar tarafından ciddiye alınmamış, bunda da Nijerya yönetiminin ciddi olmaması gerekçe gösterilmişti. Yeni lider Yar'Adua'nın hatta büyük ilgi göstermesi ve Rusya'nın da tekel oluşturma çabaları AB'nin Trans-Sahra hattına yeniden yönelmesinin başlıca sebebi olarak gösteriliyor.



Geçtiğimiz hafta Nijerya'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren AB'nin Enerji Komiseri Andris Piebalgs, AB ülkelerinin şu ana kadar Nijerya gazına yeterli önemi vermediğini, ancak Gürcistan'daki krizle birlikte bu hattın öneminin daha da arttığını belirtmişti. Nijerya'nın yanı sıra Libya ile de gaz konusunda anlaşmalar imzalamak isteyen Rusya'ya karşı AB'nin harekete geçerek Trans-Sahra hattını finanse etmesi bekleniyor.



Hattın 2016 yılında tamamlanması durumunda AB ülkelerine yıllık 20 milyar metreküp gaz taşıması planlanıyor. AB ülkeleri şu anda yıllık yaklaşık 300 milyar metreküp gaz tüketiyor ve bunun 2030 yılında iki katına çıkması bekleniyor. AB ülkeleri Afrika'nın yanı sıra Hazar havzası, Irak ve Katar'dan da gaz getirmek için projeler üzerinde çalışıyor.



Dünyadaki ispatlanmış 172 trilyon metreküplük gaz rezervinin yaklaşık 4'te biri Rusya'da bulunuyor. Rusya'yı sırasıyla Iran, Katar, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD ve Nijerya takip ediyor. Nijerya'nın ispatlanmış gaz rezervi 5 trilyon metreküp civarında bulunuyor. Nijerya aynı zamanda dünyanın en önde gelen petrol ihracatçıları arasında da yer alıyor.



