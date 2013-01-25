Avrupa'dan medya özgürlüğü eleştirisi: Tutuklu gazeteci sayısı şoke edici

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM), Türkiye'de medya özgürlüğüyle ilgili durumu eleştiren raporu kabul etti. Toplantıda Türk heyeti ikiye bölündü. CHP’li üyeler Gülsün Bilgehan, Haluk Koç ve Deniz Baykal, Sosyalist Grup üyeleriyle birlikte Türkiye’deki tutuklu gazetecilere dikkat çekerek kararın lehinde oy kullandı. AKP’li milletvekillerinin ise karar metnini değiştirmek için gösterdiği çabalar sonuç vermedi.

İsveçli Mats Johansson tarafından kaleme alınan "Avrupa'da Medya Özgürlüğünün Durumu" başlıklı rapor ve beraberindeki karar metni AKP’nin Strasbourg'daki genel kurul oturumunda kabul edildi.

Oy çoğunluğuyla kabul gören karar metninde medya özgürlüğü alanında birçok Avrupa ülkesine yönelik eleştiriler yer almakla birlikte, Türkiye’nin yanı sıra Rusya, Macaristan, Belarus, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova ön plana çıkarıldı.

Türkiye'de "siyasi düşüncelerini ifade ettikleri ve dinamik bir demokraside gerekli siyasi tartışmaya katkıda bulundukları için" haklarında soruşturma açılmış, tutuklanmış veya cezaevindeki gazeteci sayısının "olağanüstü yüksek" olması AKPM açısından "şoke edici" olarak tanımlandı.

301 tamamen yürürlükten kaldırılmalı

Medya özgürlüğü kapsamında AKPM tarafından eleştirilen bir diğer konu da Türk Ceza Kanunu'nun 301'inci maddesi oldu. AKPM, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin kararları temelinde bu maddenin tamamen yürürlükten kaldırılmasını istiyor. İddia olunun Ergenekon suç örgütü konusunda haber yaptıkları gerekçesiyle tutuklanmış veya haklarında soruşturma başlatılmış çok sayıda basın mensubu olması da AKPM tarafından "kavranması zor olan bir durum" olarak değerlendirildi. Bu durumun Türkiye'de "medya özgürlüğünün ciddi biçimde ihlal edildiğinin göstergesi" olduğu görüşü ifade edildi.

CHP’li üyeler karar lehinde oy kullandı

Rapor ve karar metni AKPM'deki Türkiye heyetini ikiye böldü. Karar metnini değiştirmek isteyen AKP’li AKPM üyeleri, bu istekleri yerine gelmeyince kararla ilgili nihai oylamada ret oyu kullandı. CHP’li üyeler Gülsün Bilgehan, Haluk Koç ve Deniz Baykal, Sosyalist Grup üyeleri ile birlikte karar lehinde oy kullandı. Sosyalistlerin desteğiyle karar oy çokluğuyla kabul edildi.

AKP’li Memecan’ın çabası yetmedi

AKPM Türk heyeti başkanı AKP’li Nursuna Memecan, oylama öncesi söz alarak raportör Mats Johansson'u "taraflı" rapor hazırlamakla suçladı. Raportörün "kendileriyle görüşmeyi reddettiğini" söyleyen Memecan, "hayal kırıklığı" yaşadığını belirtip aynı konuda yeni bir raportörle yeni bir rapor hazırlanması çağrısında bulundu.