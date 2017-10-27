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Dünya
Deutsche Welle

Avrupa'dan İspanya'nın kararına destek

Katalonya'nın özerkliğini fesheden Madrid yönetimine Avrupa ülkelerinden destek geldi, İspanya'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmesi istendi.

27 Ekim 2017 23:12

Tek taraflı bağımsızlık ilan kararı alan Katalonya'nın özerkliğini fesheden İspanya hükümetine Avrupa ülkelerinden destek geldi.

Almanya, İspanya'daki gelişmelere yönelik yaptığı açıklamada Katalonya Özerk Bölgesi'nin tek taraflı bağımsızlık ilanının tanınmadığı bildirdi. Federal hükümet sözcüsü Steffen Seibert tarafından yapılan açıklamada, "İspanya'nın egemenliği ve toprak bütünlüğü dokunulmazdır ve öyle de kalacaktır" dendi.

Seibert'in Twitter üzerinden de paylaştığı açıklamada, "Federal hükümet böylesi bir bağımsızlık ilanını tanımayacaktır" ifadesi kullanıldı. Hükümet sözcüsü federal hükümetin Katalonya Özerk Yönetimi'nin "bir kez daha anayasayı ihlal etmesi sonucu başgösteren gerilimi endişeyle izlediğini" belirtti.

Açıklamada Berlin'in İspanya Başbakanı'nın anayasal düzeni yeniden tesis etmek üzere sergilediği net tutuma destek verdiği kaydedildi. Ayrıca İspanya'da siyasi gerilimin taraflarının gerilimi sonlandıracak diyalog yolunda tüm imkanları kullanmalarının umulduğu belirtildi.

"Tek muhatabımız Madrid"

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İspanya Başbakanı Mariano Rajoy’u tamamen desteklediğini bildirdi. Macron, “İspanya’da bir anayasa ve hukukun üstünlüğü var ve Mariano Rajoy buna saygı gösterilmesini istiyor” dedi. Macron, İspanya'daki tek muhatabının Rajoy olduğunun altını çizdi.

İngiltere de Katalonya’nın tek taraflı bağımsızlık kararını tanımadığını ve tanımayacağını bildirdi. Başbakan Theresa May’in sözcüsü tarafından yapılan açıklamada İspanya anayasasına, toprak bütünlüğüne ve hukukun üstünlüğüne saygı gösterilmesinin beklendiği kaydedildi.

Avrupa Birliği’nden (AB) İspanya’nın kararına destek geldi. AB Konseyi Başkanı Donald Tusk, tek muhataplarının İspanya olduğunu bildirdi. AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de AB bloğu içinde bölünme ve parçalanmaların önüne geçilmesinin önemli olduğunu belirtti.

Katalonya Özerk Cumhuriyeti Parlamentosu Cuma günü yaptığı oylamada İspanya'dan ayrılmayı ve bağımsızlık ilan etmeyi kabul etmişti. Bu karar Katalanlar arasında büyük coşku yaratmıştı.

Katalonya'nın bağımsızlık ilanından dakikalar sonra İspanya Senatosu'nda yapılan oylama sonucunda Madrid hükümetine Katalonya'nın özerkliğini feshetme ve bölgeyi doğrudan yönetme yetkisi verilmişti.

Reuters/dpa/AFP/GY/GA/HS

© Deutsche Welle Türkçe

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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