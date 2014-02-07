Avrupa'dan internet sansürüne tepki

İnternet erişimine sınırlamalar getiren yasaya tepki gösteren AP Başkanı Martin Schulz, kanunun, ‘basın hürriyeti ortamı açısından geri adım’ olduğunu belirtti. AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle ise “İnternet yasası ciddi endişeler yaratıyor. Kamuoyunun ihtiyacı olan daha fazla şeffaflık ve bilgi, daha az kısıtlama.” dedi.

Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’na (TİB) internet erişimini engelleme hakkı tanıyan yasa, Avrupa Birliği ve Avrupa Parlamentosu (AP) tarafından endişeyle karşılandı. Zaman'da yer alan habere göre, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’ı iki hafta önce Brüksel’de ağırlayan AP Başkanı Martin Schulz, önceki gece Meclis’te kabul edilen internet kanununa tepki gösterdi. Alman Sosyalist Schulz, internet kanununun ‘geri bir adım’ olduğunu belirterek, Türkiye’de basın hürriyetine ilişkin sorunlara işaret etti. Konuyla ilgili bir tweet atan Schulz, “Hükümetin internet üzerindeki kontrolünü artıran kanunun Meclis’ten geçmiş olması zaten boğucu olan basın hürriyeti ortamı açısından bir geri adımdır.” dedi.

AB Genişlemeden Sorumlu Komiseri Stefan Füle de internet erişimini kısıtlamalar getiren yasaya sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden, “Türkiye’de kabul edilecek internet yasası ciddi endişeler yaratıyor. Kamuoyunun ihtiyacı olan daha fazla şeffaflık ve bilgi, daha az kısıtlama.” diyerek tepkisini gösterdi.

AB Komisyonu Sözcüsü Peter Stano da dünkü basın toplantısında konuyla ilgili bir soru üzerine yasanın Avrupa’da ciddi endişelere yol açtığını söyledi. Stano, “Türk halkı daha fazla kısıtlama değil; bilgi ve şeffaflığı hak ediyor. Bugün kabul edilen yasa, bu haliyle, ifade özgürlüğüne çeşitli kısıtlamalar getiriyor. Mesela internet servis sağlayıcılarının, gönderilen içerikleri kontrol etme ve bilgilerin iki yıl süreyle saklanması yükümlülüğü, Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı’nın yetkisinin artırılması ve yargı gözetiminin sınırlandırılması. Yasa, AB standartlarına uygun olarak yeniden gözden geçirilmeli. AB Komisyonu, bu yasa üzerinde yapılacak değişikliklerin AB standartlarına uygun olarak yapılması için Türk yetkililerle çalışmaya hazırdır.” değerlendirmesini yaptı. Türkiye’nin de üyesi olduğu Avrupa Konseyi’nin İnsan Hakları Komiseri Nils Muiž-nieks ise yaptığı yazılı açıklamada “İnternette ifade özgürlüğü ile ilgili önceki tavsiyelerimizin tam zıddı yönünde hareket ediyorlar.” dedi.

AB elçileri tepkilerini bizzat bakana iletti

Türkiye’de görev yapan AB ülkelerinin büyükelçileri, internet sansürü olarak bilinen yasa tasarılarına tepki gösterdi. AB büyükelçileri dün öğle yemeğinde buluştukları AB Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na, “Bu tasarı, ifade özgürlüğünü açık şekilde kısıtlıyor. Bu hiçbir şekilde kabul edilemez. Bu yasa AB standartlarının çok gerisinde.” uyarısında bulundu. Bakan Çavuşoğlu ise henüz yasama çalışmalarının neticelenmediğini söylemekle yetindi. AB büyükelçileri, yargı bağımsızlığıyla ilgili endişelerini de ortaya koydu.

AB Dönem Başkanı Yunanistan’ın Ankara Büyükelçisi Kyriakos Loukakis, geleneksel dönem başkanlığı yemeği düzenledi. Büyükelçilik rezidansındaki öğle yemeğine AB Bakanı ve Başmüzakereci Çavuşoğlu ile AB ülkelerinin büyükelçileri katıldı. Zaman’ın ulaştığı büyükelçilik kaynaklarının verdiği bilgiye göre yemekte AB sefirleri Türkiye’deki birçok uygulamaya karşı endişelerini dile getirdi. Yargının hükümete bağlanması anlamına gelen uygulamalara dikkat çeken AB büyükelçileri, “Yargı bağımsızlığının korunması çok önemli. Yargı bağımsızlığından endişeliyiz.” mesajı verdi. Büyükelçiler, HSYK yasa tasarısını buna örnek gösterdi. AB Bakanı Çavuşoğlu ise HSYK değişikliğini anayasal zeminde daha geniş bir mutabakatla değiştirmek istediklerini ve şimdilik bunu askıya aldıklarını anlattı