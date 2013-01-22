Avrupa'dan ifade özgürlüğü eleştirisi: Türkiye'ye yaptırım uygulanabilir

Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi (AKPM) Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Raportörü tarafından hazırlanan raporun Türkiye bölümünde, Türkiye’de çok sayıda gazetecinin cezaevinde tutuklu olması veya yargılanmasının, ülkenin medya ortamı üzerinde felç edici bir etkisinin olduğu saptaması yapıldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Başkanı Jean-Claude Mignon, "Eğer, ifade özgürlüğü bu ülkede saygıyla karşılanmıyorsa, yaptırım uygulanır" dedi.

AKPM Başkanı Jean-Claude Mignon, Türkiye’ye “Olağanüstü dikkatle izliyoruz. Eğer ifade özgürlüğü saygıyla karşılanmıyorsa yaptırım uygulanır” uyarısında bulunurken Meclis’in perşembe günü oylayacağı ve içinde Türkiye’ye yönelik ağır eleştirilerin yer aldığı “Avrupa’daki Medya Özgürlüğünün Durumu” raporunda, Türkiye’de çok sayıda tutuklu gazetecinin olmasının ülkedeki medya ortamı üzerine “felç edici” bir etkisinin olduğu saptaması yapıldı.

Bahadır Selim Dilek'in Cumhuriyet'te haberine göre, AKPM’nin kış oturumu dün Strasbourg’da başladı. Oturumlara geçilmeden önce, gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen AKPM Başkanı Jean-Claude Mignon, Cumhuriyet’in Türkiye’deki tutuklu gazeteciler, milletvekilleri ve ifade özgürlüğü konusunda yaşanan sıkıntıları sorması üzerine, “Basın ve ifade özgürlüğü ve tutukluluk süreleri konusunda Türkiye’yi olağanüstü dikkatle izliyoruz. Eğer, ifade özgürlüğü bu ülkede saygıyla karşılanmıyorsa, yaptırım uygulanır. Aynı şekilde, uzun tutukluluk süresi için de bu böyle” dedi.



Türkiye’ye ağır eleştiri



Kültür, Bilim, Eğitim ve Medya Raportörü, Muhafazakâr Avrupa Halk Partisi üyesi İsveçli Mats Johansson’un kaleme aldığı rapor, 24 Ocak Perşembe günü yapılacak oturumda ele alınacak. Daha sonra da ilgili karar tasarısının oylamaya konulacağı raporun özet bölümünde ifade özgürlüğü konusundaki sabıkası nedeniyle Türkiye, Rusya ve Belarus ile aynı kategoride değerlendirildi. Türkiye’de çok sayıda gazetecinin cezaevinde tutuklu olması veya yargılanmasının, ülkenin medya ortamı üzerinde felç edici bir etkisinin olduğu saptaması yapıldı.

18 sayfalık raporun Türkiye bölümünün girişinde, “Türkiye’nin, halen dünyanın en çok tutuklu gazetecisi olan ülke olduğu tahmin ediliyor” ifadesi yer alırken, AGİT Medya Özgürlüğü temsilcisinin Nisan 2012 itibarıyla95 gazetecinin cezaevinde olduğu saptamasına da yer verildi. Raporda, tutuklu gazetecilerin çoğunun terör, şiddeti kışkırtma ile Türk kimliği veya devlet kurumlarına hakaret ile ilgili yasalar kapsamındaki suçlarla itham edildiği veya yargılandığına dikkat çekildi.

Türkiye’deki internet yasaklarına da değinilen raporda, 2008 ile 2010 yılları arasında 5 bin kadar sitenin bloke edildiği belirtildi.