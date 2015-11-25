Avrupa'dan göçmenlere 3 milyar Euro

Avrupa Komisyonu Suriyeli mültecilerin desteklemesi ve Avrupa'ya girmeye çalışan göçmen akışını azaltması için Türkiye'ye iki yıl süreyle 3 milyar euroluk kaynak ayrılmasını onayladı.

Hürriyet’in haberine göre, Söz konusu tutarın 500 milyon euroluk bölümü AB'nin ortak bütçesinden, geri kalan 2.5 milyar euroluk bölümü ise 28 AB ülkesi tarafından 21 Aralık'a kadar karşılanacak.

Birçok AB devleti ne kadar kaynak ayıracağını henüz açıklamadığı için kaynağın nasıl 3 milyar euroya ulaşacağı henüz bilinmiyor.

Avrupa'nın göç krizini hafifletmek için önlemleri içeren paketin bir parçası olan söz konusu kaynak geçen ay Ankara'ya sunulmuştu. AB liderleri Türkiye Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile Pazar günü Brüksel'de gerçekleşecek zirvede paketin son halini almasını planlıyor.