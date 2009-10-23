'Avrupa'dan gelen PKK'lılar mitingle karşılanacak'

DTP, 28 Ekim'de Avrupa'dan gelecek olan PKK'lıların konvoy ve mitingle karşılanacaklarını bildirdi.











DTP, 28 Ekim'de Avrupa'dan gelecek olan PKK'lıların konvoy ve mitingle karşılanacaklarını bildirdi. İstanbul Valisi Muammer Güler ise, miting için şu ana kadar herhangi bir başvuru olmadığını da belirtti ve uyardı: "Diyarbakır'da yapılan tarzında bir mitinge İstanbul'da kesinlikle izin vermeyiz."







BAHÇELİ UYARDI: İSTANBUL HABUR DEĞİLDİR





Konuyla ilgili açıklamayı DTP İstanbul Eş Başkanı Mustafa Avcı yaptı.

Avcı, PKK'lıların karşılanmasının ardından Kazlıçeşme'de bir şölen düzenleyeceklerini söyledi.

Bunun için bugün valilikten izin alacaklarını belirten Avcı, "28 Ekim'de İstanbul Atatürk Havalimanı'na inecek PKK'lıları karşılaşamak üzere ilçe örgütlerinden makul sayıda kişi gelecek" dedi.







AVRUPA'DAN GELECEK PKK'LILARA NE OLACAK?





Avcı trafiği kapatmamaya özen göstereceklerini vurguladı ancak bir konvoy olacağı tahmin ediliyor.

Mustafa Avcı, "Son karşılamalarda DTP günah keçisi konumuna düşürüldü. PKK'lılar havaalanına ellerinde güllerle gelecek. Kürtler barış istiyor" şeklinde konuştu.

Avcı, hükümetten somut adım beklediklerileri de sözlerine ekledi.





Düsseldorf'tan gelecekler



Mahmur Kampı ve Kandil'den gelen 34 kişilik grubun ardından Avrupa'dan da bir grup PKK'lı Türkiye'ye gelmeye hazırlanıyor. PKK'lı 15 kişilik bir grubun 28 Ekim'de Düsseldorf'tan İstanbul'a geleceği belirtiliyor.

15 kişilik grup, 27 Ekim'de Brüksel'de bir basın toplantısı düzenleyecek.

Grup, bu basın toplantısında Türkiye'ye dönüş amacını açıklayacak.

Basın toplantısının ardından Düsseldorf'a geçecek olan grup, İstanbul'a hareket edecek.





Vali Güler uyardı: İzin vermeyiz





İstanbul Valisi Muammer Güler ise, miting için şu ana kadar herhangi bir başvuru olmadığını da belirtterek, "Diyarbakır'da yapılan tarzında bir mitinge İstanbul'da kesinlikle izin vermeyiz" dedi.



DTP'ye tepkiler



İçişleri Bakanı Beşir Atalay, bugün yaptığı açıklamada, PKK'lıların 20 Ekim'de karşılamasında DTP'nin büyük bir sorumsuzluk gösterdiğini belirterek, "Acaba süreci sabote mi etmek istiyorlar diye düşünmemek mümkün değil" dedi.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül de, dün yaptığı açıklamada, dağdan inişlerin gövde gösterisine dönüştürülmesini eleştirerek, "Bunlar hoş görüntüler değil, provokatif görüntüler. Tasvip etmem mümkün değil. Herkesin kendisine gelmesini ve ölçüsüz tavırlardan kaçınmasını tavsiye ediyorum" diye konuştu.

DTP'nin tavrına yönelik bir uyarı da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "eve dönüş"lerde "rant devşirme" gayreti izlendiğini vurguladı; "Arzu etmeyiz ama bu işi tamamen sil baştan yaparız" uyarısında bulundu.



