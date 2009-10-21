Avrupa'dan gelecek PKK'lılar için tören

Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul Teşkilatı, Avrupa'dan gelecek PKK'lı teröristlerle ilgili karşılama töreni hazırlıklarına başladı. DTP İstanbul Eş Başkanı Mustafa Avcı, Avrupa'dan gelecekleri İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılayacaklarını söyledi. Avcı, "Bunu kimse yanlış okumasın, anlamasın. Bunun hiç kimseye faydası yok." dedi.





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Demokratik Toplum Partisi (DTP) İstanbul teşkilatı, Avrupa'dan gelecek PKK'lı teröristlerle ilgili karşılama töreni hazırlıklarına başladı. DTP İstanbul Eş Başkanı Mustafa Avcı, Avrupa'dan gelecekleri İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılayacaklarını söyledi. Avcı, "Bunu kimse yanlış okumasın, anlamasın. Bunun hiç kimseye faydası yok." dedi.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelecek olan PKK'lılarla ilgili aralarında DTP'nin de bulunduğu Barış ve Demokratik Çözüm Platformu üyesi sivil toplum örgütleri Makina Mühendisleri Odası'nda basın toplantısı düzenledi. "Barışın elçilerini selamlıyoruz" yazılı büyük bir pankart önünde hazırlanan ortak metni okuyan Havali Mengi, Mahmur ve Kandil'den sonra şimdi de Avrupa'dan gelecek olan PKK'lıları Türkiye'ye girişlerinde Barış ve Demokratik Çözüm Platformu olarak karşılayacaklarını söyledi. Kürt halkının barış gruplarını göndererek barış isteklerindeki samimiyeti ve kararlılığı bir kez daha gösterdiğini söyleyen Mengi, "Bunun karşısında devletin Kürt örgütlülüğünü tasfiye politikasından vazgeçerek, olumlu ve çözüme katkı sunan bir tutum geliştirmesini bekliyoruz. " diye konuştu.

Daha sonra söz alan DTP İstanbul İl Eş Başkanı Mustafa Avcı da, Silopi'deki karşılamayla ilgili eleştirileri cevapladı. "DTP şov yapmıyor Kürt halkı şov yapmıyor." diyen Avcı, "Kürt halkı barışa karşı özlemlerini barış elçileri şahsında açığa çıkarmaya çalışıyor. Burada da aynı şekilde aynı özlemle bir karşılama olacak. Ama sadece Kürt halkının değil Türkiye de barışa özlem duyan tüm kesimlerin katılımıyla bir karşılama olacak." şeklinde konuştu.

Avrupa'dan gelecek PKK'lı grubu coşkulu bir şekilde karşılayacaklarını kaydeden Avcı, "Bunu kimse yanlış okumasın, anlamasın. Bunun hiç kimseye faydası yok. Türkiye toplumunun geleceği ve selameti için gelen barış elçileri şahsında biz bir şeyler vermeye çalışıyoruz, katkı sunmaya çalışıyoruz. Silaha artık dur demeye , silahlı çözüm yöntemine dur demeye, kanın akmasına dur demek için bu halk, bu coşkuyu açığa çıkarıyorsa bunun doğru okunması gerekir. Küçük hesaplarla olmaz." dedi.

"Barış elçileri" olarak tanımladığı Avrupa grubunun gelişiyle ilgili hazırlıklara başladıklarını ifade eden Avcı sözlerini şöyle sürdürdü: "Arkadaşlarımızı görkemli bir konvoyla havalimanından almaya çalışacağız. Bir barış şöleniyle halkımızla buluşturmak için hazırlıklarımız vardır. Gelecekleri tarih belli olmadığından, şu an için yerini ve saatini bildirme durumunda değiliz. Eğer bir aksilik gelişirse tıpkı Silopi halkı nasıl orada gecelediyse, sabaha kadar gelen barış elçilerini halk teslim almadığı sürece, halkla buluşmadığı takdirde biz de İstanbul'da aynı şekilde bekleyeceğiz. Yer, saat, tarih ve konvoy güzergahıyla ilgili ileriki tarihte bilgi vereceğiz. "

Avrupa'dan gelecek olanlarla ilgili 2 gün öncesinden bilgilerinin olacağını da hatırlatan Avcı, "Gelecek grubun içinde yasal problemi olmayan arkadaşlarımız olacak. Alıkonulmaları halinde biz de demokratik tepkilerimizi ortaya koyacağız. Çünkü halkımız bunu istiyor. Biz de bunu karşılamak zorundayız. Havalimanından gelecekleri için biz de en yakın yerde konumlanmayı düşünüyoruz." ifadelerini kullandı.