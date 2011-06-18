-AVRUPA'DAN GAZZE'YE YARDIM KAHİRE (A.A) - 18.06.2011 - Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden yardım kuruluşlarının bir araya gelerek oluşturduğu "Miles of Smiles" konvoyunda görevli gönüllüler ile Gazze Şeridi'ne götürülecek yardım malzemesini taşıyan gemi Mısır'a vardı. Engelli çocuklar için okul aracı, 20 ambulans, tıbbi malzeme, ilaç, oyuncak ve kırtasiye malzemesi taşıyan gemi, İskenderiye Limanı'na demirledi. Aralarında Türkler tarafından kurulan ve Hollanda'da faaliyet gösteren Kudüs Vakfı'nın da bulunduğu çok sayıda yardım kuruluşunun oluşturduğu konvoyun gönüllüleri, Mısır'ın başkenti Kahire'ye geldi. "Gazzeli çocukların yüzünü güldürmeyi" amaçlayan konvoya, bu nedenle "gülümseme milleri" anlamına gelen "Miles Of Smiles" adı konuldu. Mısır'ın liman kenti Ariş'ten pazar günü Gazze'ye hareket edecek konvoyda, Türk, Arap ve Avrupa'nın çeşitli ülkelerinden gelen 60 yardım gönüllüsü bulunuyor. Konvoyun amaçları hakkında açıklamalarda bulunan Kudüs Vakfı Başkanı Ali Sonlu, daha öncede Gazze'ye iki kez yardımda bulunduklarını belirterek, yardım malzemesinin Gazze'deki engelli ve fakir çocukların ihtiyaçlarına göre ayarlandığını söyledi. Sonlu, "Gazze'de yaşanan dramı biraz olsun hafifletebilmek ve çocukları gülümsetebilmek için yola çıktıklarını" ifade etti. Merkezi İngiltere'de bulunan "Interpal" adlı yardım kuruluşunun Londra bağış sorumlusu Abdullah Hasan ise Filistin'e gidecek yardımın 500 bin dolar tutarında olduğunu belirtti. Hasan, yardımları organize bir şekilde Gazze'ye ulaştırmak için gerekli tüm izinlerin alındığını sözlerine ekledi.