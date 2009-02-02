Avrupa'dan Futbol

İngiltere Premier Lig, İspanya La Liga ve İtalya Serie A'da hafta sonu oynanan maçlarda alınan sonuçlar Tempo24'te...



Ersin Yıldırım / Tempo24

İNGİLTERE PREMIER LİG

El Nino esti gürledi

Premier Lig’de oynanan diğer maçlar:

İSPANYA LA LİGA

Messi, “5000 benim” dedi…

Messi'den 5000'nci gol - VİDEO

La Liga’da haftanın sonuçları ise şöyle oluştu:









İTALYA SERİE A

Tek Kârlı Milan

Serie A’da diğer sonuçlar:

Premier Lig’de haftanın en önemli karşılaşmasında şampiyonluğun güçlü adaylarından Liverpool Anfield Road’da Chelsea’yi “el nino” lakaplı İspanyol süper starı Fernando Torres’in maçın sonlarında gelen golleriyle 2-0 mağlup etti.Maçın en önemli kırılma anı 60. Dakikada kırmızı kart gören Frank Lampard’ın oyunda atılmasıydı. Maçın son yarım saatini 10 kişi tamamlamak zorunda kalan Chelsea’nin bu eksikliğinden iyi faydalanan Liverpool, güçlü taraftarının da desteğini arkasına alarak maçı kazanmasını bildi. Son üç maçından beraberliklerle ayrılarak Manchester United’ın gerisine düşen “kırmızılar” puanını 51’e yükselterek Chelsea’den ikinciliği devraldı.Manchester United'ın ardından Liverpool'a da kaybeden Chelsea ise, 48 puanla 3. sırada kaldı.Günün diğer maçında ise son 5 maçtır galip gelemeyen Newcastle United, evinde Sunderland ile 1-1 berabere kaldı.Liverpool - Chelsea: 2-0Newcastle United - Sunderland: 1-1Manchester United - Everton: 1-0Arsenal - West Ham United: 0-0Aston Villa - Wigan Athletic: 0-0Bolton - Tottenham: 3-2Fulham - Portsmouth: 3-1Hull City - West Bromwich: 2-2Middlesbrough - Blackburn Rovers: 0-0Stoke City - Manchester City: 1-0La Liga’da Barça fırtınası hız kesmeden sürüyor… 21. Hafta mücadelesinde deplasmanda Racing Santander’e konuk olan lider Barcelona emektar kaptanı Puyol’dan yoksun çıktığı mücadelede, geriye düşmesine rağmen Arjantinli yıldızı Lionel Messi’nin oyuna girmesiyle oyuna ağırlığını koydu. Messi oyuna girdikten 4 dakika sonra attığı golle takımını uykudan uyandırırken 81. dakikada fileleri 2. kez havalandırarak galibiyetin mimarı oldu. Hafta ortasında geleceği hakkında sorulan soruya “Barcelona beni kovmadığı sürece buradayım” diyerek kulübüne olan bağlılığını dile getiren Messi, Barcelona’nın La Liga’daki 5000. golünü atarak tarihe geçti.Öte yandan La Liga’da lejyonerlerimiz Mehmet Aurelio ve İbrahim Kaş’ı karşı karşıya getiren maçta Real Betis ve Getafe 2-2 berabere kalarak birer puanı paylaştılar. Her ikiside takımlarının ilk onbirlerinde yer alan milli futbolcularımız sahada 90 dakika mücadele ettiler.Bu arada Recreativo Huelva’dan ayrılmak istediğini belirten Ersen Martin takımının maç kadrosunda yer almazken, Nihat’sız Villareal deplasmanda Deportivo’ya 3-0 yenilmekten kurtulamadı.A.Bilbao – Malaga : 3 – 2Numancia – R.Madrid : 0 – 2R.Betis – Getafe : 2 – 2Osasuna – Mallorca : 1 – 0Espanyol – Rec.Huelva : 1 – 1Valencia – Almeria : 3 – 2Deportivo – Villareal : 3 – 0Atl.Madrid – Valladolid : 1 – 2Rac.Santander – Barcelona : 1 – 2Sporting Gijon – Sevilla : 1 - 0Haftanın açılış maçında evinde Cagliari’ye mağlup olan Juventus’un ardından, İnter de Giuseppe Meazza’da ağırladığı Torino ile berabere kalmasıyla taraftarlarını şaşırttı.Haftanın belki de en çekişmeli geçmesi tahmin edilen karşılaşmasında ise başkentin güçlü ekibi Lazio, “yıldızlar karması” Milan’a karşı bir varlık gösteremeyerek sahadan 3-0 gibi farklı bir skorla mağlup ayrıldı. Ronaldinho’nun cezasından dolayı yer alamadığı karşılaşmada ilk yarının sonlarına doğru Brezilyalı genç yıldız Pato gol perdesini açarken, ikinci yarının başında Ambrosini’den gelen gol ise Milan’ı rahatlattı.Kaka’nın kapanışı yaptığı gecede Milan, bu sonuçla Juventus’un önünde 2. sıraya yerleşirken, lider İnter ile olan puan farkını 6’ya indirerek şampiyonluk ümitlerini iyiden iyiye yeşertti…Juventus – Cagliari : 2 – 3Napoli – Udinese : 2 – 2Atalanta - Catania : 1 – 0İnter – Torino : 1 – 1Chievo – Sampdoria : 1 – 1Lazio – Milan : 0 – 3Genoa – Palermo : 1 – 0Reggina – Roma : 2 – 2Siena – Lecce : 1 - 2