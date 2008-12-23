AVRUPA'DAN FUTBOL



Avrupa'nın ilgiyle takip edilen liglerinden Almayna, İspanya, İngiltere ve İspanya Ligleri'ni siz değerli okurlarımız için takip edecej, haftanın gündemini belirleyecek maçları analiz edeceğiz. Avrupa'dan futbol keyifini, tüm maçların sonuçları, puan tablolarıyla birlikte Tempo24 adresinden takip edebileceksiniz... İşte Bundelisga (Almanya), Premiere League (İngiltere), La Liga (İspanya) ve Serie A (italya) 'da hafta sonu oynanan maçlar ve bu maçlar sonucunda oluşan puan durumu...