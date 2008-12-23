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Spor

Avrupa’dan Futbol...

Tempo24 Spor servisinden bir yenilik daha.... Artık siz değerli okurlarımız için Avrupa'dan futbolun da nabzını tutmaya başlıyoruz.

23 Aralık 2008 02:00

Tempo24 Spor servisinden bir yenilik daha.... Artık siz değerli okurlarımız için Avrupa'dan futbolun da nabzını tutmaya başlıyoruz.

Avrupa'nın ilgiyle takip edilen liglerinden Almayna, İspanya, İngiltere ve İspanya Ligleri'ni siz değerli okurlarımız için takip edecej, haftanın gündemini belirleyecek maçları analiz edeceğiz. Avrupa'dan futbol keyifini, tüm maçların sonuçları, puan tablolarıyla birlikte Tempo24 adresinden takip edebileceksiniz... İşte Bundelisga (Almanya), Premiere League (İngiltere), La Liga (İspanya) ve Serie A (italya) 'da hafta sonu oynanan maçlar ve bu maçlar sonucunda oluşan puan durumu...

AVRUPA'DAN FUTBOL


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