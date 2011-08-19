-Avrupa'dan Esad'a git çağrısı LONDRA (A.A) - 19.08.2011 - İngiltere Başbakanı David Cameron, Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın tüm meşruluğunu kaybettiğini belirterek, çekilmeye çağırdı. Üç liderin ortak kaleme aldığı açıklamada, BM Güvenlik Konseyinin, bölgedeki çok sayıda ülkenin, Körfez İşbirliği Konseyinin, İslam İşbirliği Teşkilatının ve Arap Ligi Genel Sekreterliğinin yaptığı çağrıları Suriyeli yetkililerin yok saydığı kaydedilerek, şöyle denildi: ''(Suriyeli yetkililer) halkı şiddetle ve zalimce bastırmaya devam etmektedir ve meşru isteklerini reddetmektedir. Suriye halkının sesini yok saymaktadır, halkı ve uluslararası toplumu boş vaatlerle sürekli kandırmaktadır.'' Fransa, Almanya ve İngiltere'nin ''barışçıl ve cesur gösterilerin kanlı bir şekilde bastırılmasını, Esad ve yetkililerinin aylardır yaptığı insan hakları ihlalini tekrar kınadığı'' belirtilerek, Esad rejimine karşı sert AB yaptırımlarının etkin bir şekilde desteklendiği bildirildi. Suriye rejimini hemen şiddete son vermeye çağıran üç lider, şunları kaydetti: ''Ülkelerimiz, Esad'ın tüm meşruluğunu kaybettiğine ve ülkeyi daha fazla yönetemeyeceğine inanıyor. Esad'ı, gerçeklerle yüzleşmeye, Suriye'nin yararı ve insanlarının birliği için kenara çekilmeye çağırıyoruz. Suriye'deki şiddet şimdi son bulmalı. BM'nin merkezi rolüyle, Suriye halkı, bölgedeki ülkeler ve uluslararası ortaklarımızla, talepleri desteklemek, barışçıl ve demokratik bir geçiş için çalışmaya devam edeceğiz.''