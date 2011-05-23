Avrupa'dan Beşar Esad'a yaptırım kararı

T24 - AB dışişleri bakanları, protestocuların öldürülmesinden sorumlu tutulan Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad ve 9 yardımcısına yaptırım uygulama kararı aldı.



İki hafta önce Suriyeli 13 üst düzey yöneticiye vize yasağı getiren ve malvarlıklarını donduran AB, Almanya, Yunanistan ve Kıbrıs Rum kesiminin karşı çıkmasıyla Beşşar Esad'ı listeye dahil etmemişti.



Aradan geçen sürede Suriye yönetiminin protesto gösterilerini şiddet kullanarak bastırma politikasında değişiklik olmaması AB'yi tutumunu gözden geçirmeye zorladı.



AB dışişleri bakanlarının kararlarında, Suriye'ye siyasi reformlar konusunda somut takvim ve ulusal diyalog çağrısı yapıldı.



ABD yönetimi de Beşşar Esad ve yakın çevresindeki 6 isme geçen hafta yaptırım uygulamaya başlamıştı.





