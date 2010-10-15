Avrupa'dan baraj, Kürtçe eğitim ve azınlık talebi

T24- Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) üyesi bir grup parlamenter, 2011 yılındaki genel seçimler öncesinde Kürt sorununun çözümü için Türk hükümetine öneriler içeren bir karar tasarısı hazırladı.





İngiliz İşçi Partisi üyesi John Austin öncülüğünde kaleme alınan, "Seçimler Öncesi Güven Önlemleri" başlıklı karar tasarısında, isim verilmeden "taraflar" (PKK ve hükümet) arasında ateşkes çağrısında bulunulup, ateşkesin denetimi için uluslararası bir komisyon kurulması öneriliyor.



Karar tasarısında seçim barajının yüzde 10'unun altına indirilmesi ve devlet okullarında Kürtçe eğitime başlanması yönünde öneriler de bulunuyor.



Şu ana kadar 28 Avrupalı parlamenter tarafından imzalanan tasarı metninde, Türk hükümetinden "Avrupa Ulusal Azınlıkları Korunma Sözleşmesi" ile "Avrupa Bölgesel ve Azınlık Dilleri Şartı'nı" imzalayıp onaylaması ve "Avrupa Yerel Özerklik Şartı" temelinde ademi merkeziyetçilik reformuna gitmesi talep ediliyor.



Tasarının Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi'nde nasıl ele alınacağına önümüzdeki haftalarda karar verilecek.



Karar tasarısı, BDP milletvekili Emine Ayna'nın geçen hafta Strasbourg'daki AKPM temasları sonrasında bugün yayımlandı.

(Kayhan KARACA'nın haberinden - ntvmsnbc.com / Taraf Gazetesi)





