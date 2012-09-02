Avrupa’dan ampule yasak

AB Komisyonunun üç yıl önce yüksek enerji harcayan akkor lambaların yasaklanması yönündeki kararı bugün uygulamaya girdi. Eski tip lambaların yerini bugünden itibaren yeni tip tasarruflu lambalar aldı.



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu 1 Eylül 2009'dan başlayarak 1 Eylül 2012'ye kadar süren üç yıllık bir geçiş döneminin ardından yüksek enerji harcayan akkor lambaların yasaklanması yönünde bir karar almıştı. Eski tip lambaların tarihe karışmasıyla birlikte bu lambaların yerini ise enerji tasarruflu yeni lambalar aldı. Ancak yeni tip lambaların cıva içerdiği ve doğaya fayda sağlamak yerine büyük zarar verecekleri gerekçesiyle eleştiriler doğdu.



Tasarruflu ampülleri çöpe atmayın



Enerji tasarruflu ampullerin beş miligrama kadar cıva içermesine izin veriliyor. Ancak cıva çok az miktarda bile son derece zehirli. Bu nedenle sözde çevre dostu ampullerin pil gibi zehirli çöplerle birlikte ayrıştırılması gerekiyor. Fakat enerji tasarruflu ampullerin sadece yüzde yirmisi bu şekilde ayrıştırılıyor. Geri kalansa diğer çöplerle birlikte atıldığı için çevreye büyük zarar veriyor.

Uzmanlar, tasarruflu lambaların montaj esnasında kırılması halinde, havaya gaz halindeki cıva yayıldığı için hemen camın açılıp evin havalandırılması gerektiğine dikkat çekti. Yeni tip tasarruflu lambaların kullanımı konusunda dikkatli olunması gerektiği ifade edilirken, “gerek pil gerekse bu yeni ampullerin hiçbir zaman çöpe atılmaması gerektiği, işlevini yitiren bu ürünlerin çöpe atılmak yerine aldıkları yerlere götürülüp geri verilmesi veya belediyelerin atık toplama merkezlerine verilebileceği” belirtildi.