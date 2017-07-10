Avrupa’dan Adalet Mitingi’yle ilgili ilk açıklama

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, adalet mitingine ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden mesaj yayınladı.

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Kati Piri, Adalet Yürüyüşü'nün taçlandırıldığı Adalet Mitingi'ne ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden Hollandaca bir mesaj yayınladı.

Piri, “Tarihi… Muhalefet milletvekilinin tutuklandığı Maltepe'de yaklaşık 2 milyon kişi var” yazdı.

Avrupa Parlamentosu (AP), Kati Piri tarafından kaleme alınan ve AB’ye “Türkiye ile müzakereleri resmen durdurma” çağrısında bulunan taslak kararı oylamıştı.

AP, oylamaya katılan 638 parlamenterin 477’inin oyuyla taslak kararı onaylamıştı.