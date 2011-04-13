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Dünya

AVRUPA'DAN "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HEYETİ" GELİYOR STRASBOURG (A.A) 

13 Nisan 2011 17:55

-AVRUPA'DAN "BASIN ÖZGÜRLÜĞÜ HEYETİ" GELİYOR STRASBOURG (A.A) - 13.04.2011 - Avrupa Konseyi Genel Sekreteri Tnorbjorn Jagland, basın özgürlüğü konusundaki gelişmelerle ilgili olarak Türkiye'ye bir heyet göndereceklerini açıkladı. Genel Sekreter Jagland, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile yapılan görüşmede, Türkiye'deki basın özgürlüğü konusunun ayrıntılı bir şekilde gündeme geldiğini söyledi. Jagland, Türkiye'de basın özgürlüğü konusundaki gelişmelerden ''endişe duyduklarını'' belirtti. Başbakan Erdoğan'ın Türkiye'ye bir heyet gitmesini önerdiğini kaydeden Jagland, Avrupa Konseyi'nin bu öneriyi kabul ettiğini ifade etti. Jagland, Başbakan Erdoğan'ın bu konuda ''olumlu ve yapıcı'' bir tutum sergilediğini söyledi. Bir soru üzerine Jagland, ''Türkiye'ye gidecek heyetin, basın özgürlüğü ile ilgili fotoğrafın tamamını görebilmek için ilgili tüm taraflarla görüşeceğini'' dile getirdi. Heyetin tutuklu gazetecileri de ziyaret edeceğini ifade eden Jagland, heyetin kimlerden oluşacağı ve ne zaman Türkiye'ye gideceği konusunaysa açıklık getirmedi.

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