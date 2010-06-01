Avrupa'dan 195 milyar avro zarar uyarısı

T24-



AMB'den yapılan açıklamada, Avro Bölgesi ekonomilerinin bu yıl 90 milyar avro ve gelecek yıl 105 milyar avro zarar edebileceklerini, bunun için bu bankaların daha fazla karşılık ayırmaya ihtiyacı olacağını belirtti. AMB gelecek yıl için ilk kez tahmin açıklarken, geçen yıl sonu itibariyle zarar 238 milyar avroyu bulmuştu.





Tahvil alımlarının 28 Mayıs'a kadar 35 milyar avroya ulaştığı kaydedilen açıklamada, AMB, Avro Bölgesi'nde borç sorunu nedeniyle finansal kriz sırasında bankalara yardım için tasarlanan ucuz kredi operasyonlarının aşamalı olarak durdurulabileceğini bildirdi.





AMB, piyasaları rahatlatmak için 3 Mayıs'ta Yunanistan, Portekiz ve İspanya tahvillerini satın almaya başlamış ve AB ile Uluslararası Para Fonu (IMF) 1 trilyon dolarlık yardım paketi üzerinde anlaşmıştı.





AMB Yönetim Kurulu üyesi ve Almanya Merkez Bankası (Bundesbank) Başkanı Axel Weber, AMB'nin tahvil satın alma programında bir tavan belirlemesi çağrısında bulundu ve Avro Bölgesi'ndeki borç krizini hafifletmek için atılan olağanüstü adımların fiyat istikrarı için risk oluşturduğunu söyledi. Weber, "İkincil piyasalarda hükümet tahvillerinin satın alınması sıkı biçimde belirlenmiş limitleri aşmamalı" dedi.