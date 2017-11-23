Avrupa'daki “zombi” şirketler endişe veriyor

Avrupa'da bulunan “zombi” şirketlere ilişkin endişeler artıyor. Bazı şirketlerin uzun zaman önce kapanmış olması gerekmesine karşın hâlâ ayakta duruyor olmaları, bu şirketlere taze kan sağlamayı sürdürmelerinden kaynaklıyor.

Bu -rekabetçi bir ekonomide ya kapatmak zorunda kalacak ya da çok zor şartlarda yeniden yapılandırılacak- “zombi” şirketler, cansız üretkenlik artışıyla mücadele eden gelişmiş piyasalarda politika yapıcılar için kilit önem taşıyor.

Yetkililerin endişeleri, söz konusu zombi şirketlerin, daha üretken şirketlere aktarılabilecek olan sermayeyi tüketiyor olması.

OECD tarafından gerçekleştirilen yeni bir çalışma bankaların, zombi şirketlerin yaygınlaşmasını nasıl desteklediğini gösteriyor. OECD'nin çalışması zayıf şirketlerin zayıf bankalarla çalışma eğiliminde olduğunu işaret ediyor.

Kurumun çalışmasına göre bankalar şirketlerin borcunu takibe düşürmek ve bilanço dışına çıkararak silmek yerine yeniden borçlandırmayı ve batık kredileri yeniden yapılandırmayı tercih ediyor.

Dan Andrews ve Filippos Petroulakis tarafından gerçekleştirilen araştırma, Avrupa Merkez Bankası'nın (AMB) Euro Bölgesi'ndeki takipteki kredileri azaltma çabalarının aciliyetine dikkat çekiyor.