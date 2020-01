Avrupa'daki tüm liman işçilerine 2 saat iş bırakma eylemi çağrısı

Uluslararası Liman İşçileri Konseyi (IDC), yarın için Avrupa’nın tüm limanlarındaki işçilere 2 saat iş bırakma çağrısı yaptı. Liman işçileri, ülkelerinin yerel saatlerine göre 10.00-12.00 arasında iş bırakarak, İspanya limanlarında çalışan işçilerin haklarına yönelik saldırıları ve Avrupa Birliği'nin neoliberal yıkım politikalarını protesto edecek.

Evrensel'de yer alan habere göre, Sendikanın internet sitesinde yayınlanan açıklamada, “İş bırakmamızın iki nedeni var. Birincisi İspanyadaki liman işçilerini ulusal hükümetle yaşadıkları anlaşmazlık nedeniyle verdikleri mücadeleyi desteklemek ve Avrupa Birliğinin işçiler ve sendikalar aleyhine yürüttüğü ultra liberal politikalara karşı savaşmak” denildi.

Açıklamada IDC’nin, limanlarda iş güvencesine yönelik her türlü saldırıya ve işçilerin çıkarlarına karşı olan özelleştirmelere karşı çıkacağı vurgulandı.

İspanya'da neler oluyor?

IDC açıklamasına göre, İspanyol liman işçileri muhafazakar hükümetin işten atılmaları kolaylaştıran yasal düzenlemelerine karşı mücadele veriyor. İspanya hükümetinin girişimleri Avrupa Komisyonu tarafından da destekleniyor.

6 bin İspanyol liman işçisi işini kaybedebilir

IDC Genel Koordinatörü Jordi Aragunde konuyla ilgili, “İspanya Çalışma Bakanı İñigo de la Serna ve ekibi, liman sektöründeki istikrarsızlık karşısında büyük sorumsuzluk gösterdiler. Yeni yasal düzenleme şirketler ve işçiler arasında imzalanan sözleşmelere uymadığı gibi Avrupa Adalet Divanının liman işçilerinin haklarına yönelik kararlarla da çelişiyor” dedi. Buna göre 6 bin İspanyol liman işçisi işini kaybetmekle karşı karşıya.

Aragunda, şirketler ve hükümetlerin neoliberal politikaları liman işçilerin sosyal kazanımlarını da hedef aldığına ve limanda güvencesiz işlerin arttığına dikkat çekti.

Uluslararası Liman İşçileri Konseyi açıklamasında ayrıca, “IDC limanlarda iş güvencesizliğini artıran her türlü girişime, işçilerin çıkarlarına karşı olan her biçimdeki özelleştirmelere, Avrupa Birliğinin kazanılmış sosyal standartlerın düşürülmesine yönelik politikalarına, büyük armatörlerin ve liman şirketlerinin baskılarına, sendika düşmanlığına ve her türlü ırkçılık ve yabancı düşmanlığına karşıdır” denildi.

Liman işçilerinin talepleri neler?

Avrupalı liman işçilerinin talepleri ise şöyle:

*Tüm liman işçilerine eşit muamele; eşit işe eşit ücret.

*Tüm liman işçileri için toplu görüşme ve toplu sözleşme.

*İstihdamı ve gelişim hedefleyen “insani” tersaneler kurulması, buralarda uluslararası kurallara uyulması.

*İşçiler lehine sosyal düzenlemeler yapılması, büyük şirketlerin ve lobilerin baskılarına son verilmesi.