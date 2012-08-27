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Spor

Avrupa'daki rövanş maçlarının hakemleri belli oldu

Çarşamba ve Perşembe günü oynanacak Avrupa kupaları maçlarında Bursaspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'un hakemleri belli oldu

27 Ağustos 2012 22:21

Avrupa kupalarında rövanş maçlarına çıkacak Fenerbahçe, Bursaspor ve Trabzonspor'un oynayacağı müsabakaların hakemeleri belli oldu.

29 Ağustos Çarşamba günü saat 21:45'te Şampiyonlar Ligi Playoff turunda Spartak Moskova ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin maçını Alman hakem Felix Brych yönetecek.

30 Ağustos Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi Playoff turunda Bursaspor'un deplasmanda Twente ile yapacağı maçı ise İtalyan hakem Nicola Rizzoli tarafından yönetilecek. UEFA Avrupa Ligi Playoff turundaki bir diğer ekip olan Trabzonspor'un deplasmanda Videoton ile oynayacağı rövanş maçınıda İsveçli hakem Martin Hansson yönetecek.

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