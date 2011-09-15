Avrupa'daki kriz yeni bir buhrana yol açabilir

T24 - ABD'li ünlü yatırımcı George Soros, Avrupalı liderlerin radikal önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'daki krizin yeni bir buhrana yol açabileceğini söyledi.





Amerikalı milyarder yatırımcı George Soros, Avrupa'daki krizin yeni bir büyük buhrana yol açmasından korkuyor.





George Soros, Avrupalı liderlerin radikal önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'daki krizin yeni bir buhrana yol açabileceğini söyledi.



Soros, politika yapıcılardan, Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın temerrüte düşme olasılığı karşısında hazırlıklık olmasını istedi.





Soros, Avrupa'nın buhrandan kaçınmak için bir Avrupa hazinesi kurmasının şart olduğunu ifade etti.







