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Ekonomi

Avrupa'daki kriz yeni bir buhrana yol açabilir

ABD'li ünlü yatırımcı George Soros, Avrupalı liderlerin radikal önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'daki krizin yeni bir buhrana yol açabileceğini söyledi.

15 Eylül 2011 03:00

T24 - ABD'li ünlü yatırımcı George Soros, Avrupalı liderlerin radikal önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'daki krizin yeni bir buhrana yol açabileceğini söyledi.


Amerikalı milyarder yatırımcı George Soros, Avrupa'daki krizin yeni bir büyük buhrana yol açmasından korkuyor.


George Soros, Avrupalı liderlerin radikal önlemler alması gerektiğini, aksi takdirde Avrupa'daki krizin yeni bir buhrana yol açabileceğini söyledi.

Soros, politika yapıcılardan, Yunanistan, Portekiz ve İrlanda'nın temerrüte düşme olasılığı karşısında hazırlıklık olmasını istedi.


Soros, Avrupa'nın buhrandan kaçınmak için bir Avrupa hazinesi kurmasının şart olduğunu ifade etti.



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