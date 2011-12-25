Avrupa'daki ışık topu Rus füzesi çıktı

T24

Avrupa'da dün akşam birçok ülkeden gökyüzünde görülen gizemli parlak ışığa, düşen Soyuz roketinin atmosfere giren enkaz parçasının yol açtığı bildirildi.Belçika Kraliyet Gözlemevi'nden yapılan açıklamada, dün 17.30'a doğru Belçika, Hollanda, Fransa ve Almanya'da gözlenen ışık topunun, Soyuz roketinin son katının atmosfere girmesinden kaynaklandığı belirtildi.Almanya, Belçika'nın güneyi ve Fransa'nın kuzeyinde dün akşam görülen uzun ve parlak ışık halk arasında büyük merak yarattı, 30 saniye süren ışık kaymasının görüntülerinin internete konması üzerine, özellikle Almanya'da rasathanelerin telefonları kilitlendi.Bu gizem, Belçika rasathanesinin bugün yaptığı ve parlak ışık kaymasına cuma günü fırlatılan arızalı Rus füzesinin yol açtığı açıklamasıyla ortadan kalkmış oldu.Rus yetkililer, bir askeri ve sivil amaçlı uydu taşıyan Soyuz-2.1 B roketinin fırlatıldıktan dakikalar sonra Sibirya'ya düştüğünü açıklamışlardı.Yetkililer, ayrıca Rus uydusundan 50 santimetre büyüklüğünde bir parçanın 'Kozmonotlar Caddesi'nde bir evin çatısına isabet ettiğini bildirmişlerdi.Bu arada, Belçika basını, Dünya'ya düşmesi beklenen bir başka Rus uydusunun da birkaç hafta içinde Avrupa'da bir yere düşeceğini ileri sürdü.