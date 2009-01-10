Avrupa’daki enerji krizi bizi teğet mi geçti!

Avrupa’daki enerji krizi bizi teğet mi geçecek? Tüm Avrupa doğalgaz kriziyle karşı karşıya kalırken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler, Türkiye’nin doğalgaz krizini hissetmediğini söyledi.



Güler, Sakarya Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilerin soruları üzerine, Rusya'dan gelen doğal gazdaki kesinti nedeniyle Avrupa'da çok büyük bir enerji krizi olduğunu, bunu Türkiye'de hissettirmediklerini söyledi.



'Türkiye'yi çok şükür sorunsuz yönetiyoruz'



Yapılan yatırımlar sayesinde, doğalgaz krizinde aynı zamanda tesislerinde testten geçirilmiş olduğunu ifade eden Güler, enerji krizinin iyi yönetildiğini ve bunun çok önemli olduğunu belirterek, "Şu anda gazımızın üçte biri gelmiyor. Gelmediği halde bunu yönetebilmek, yaptığımız isabetli yatırımların aynı zaman da ispatı oluyor. Bazı ülkelerde gaz kesintisinden dolayı milli güvenlik kurulları toplanıyor. Olağanüstü hal ilan edilen ülkeler de var. Ama biz Türkiye'yi çok şükür sorunsuz yönetiyoruz" dedi.



Bakan Güler, "Elektrik üretimimizde en ufak bir sorun yok. Bazı basın organlarında elektrikle ilgili birtakım şeyler çıktı. Öyle bir şey söz konusu değil. Yani bizim sistemimiz çok şükür doğalgazda da elektrikte de sorunsuz bir şekilde,altını çizerek söylüyorum. Sorunsuz bir şekilde sürüyor. Bu da bizim yaptığımız yatırımların isabetliliğini ve yerindeliğini göstermiş oluyor" diye konuştu.



'Ara buluculuk yapıyoruz'



Güler, bir gazetecinin, "Batı hattından ne zaman doğalgaz verilecek?"sorusu üzerine, "O noktada biz de çok yoğun girişimlerde bulunuyoruz. Hem Rus enerji bakanıyla hem Ukrayna enerji bakanıyla görüşme halindeyiz. Biz de ara bulucu gibi yardımcı oluyoruz. Dün de AB yetkilileriyle görüşmelerimiz oldu. Büyük bir ihtimalle önümüzdeki bir kaç gün içinde olumlu sonuçlar çıkacağını umuyoruz" dedi.



Güler, "İran doğalgazında sıkıntı olursa ne gibi tedbirler alacaksınız?" şeklindeki bir soruya da, "Sıkıntıya girmeyiz inşallah zaten çalışmalarımızda bu yönde gerekli tedbirlerimizi aldık. Sorun yok depolarımız şuanda dolu. Ayrıca LNG terminallerinde alımlarımız devam ediyor" yanıtını verdi.



Doğalgaz fiyatında indirim



Güler, bir soru üzerine doğalgaz fiyatlarıyla ilgili verilmiş bir sözleri olduğunu da anımsatarak, "Yılın ilk çeyreği diye söylemiştik. İlk çeyreğin içindeyiz şu anda. Biz geçen sene kış da dahil hiç artırım yapmadık. Ekonominin gereğine göre hareket ediyoruz, yapacağız bunu. Hesaplamalar ay sonunadoğru olur" diye konuştu.



