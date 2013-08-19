Avrupa'daki ekonomik kriz Almanya'ya yaradı

Portekiz’den Slovenya’ya Euro krizinden Avrupa’da etkilenmeyen ülke kalmadı. Buna karşılık Almanya krizden milyarlarca euro gelir kaydetti.

“Der Spiegel” dergisinin haberine göre Euro krizi Almanya’nın bütçesine olumlu yansıdı. Devlet tahvili faizlerinin düşmesi, Almanya’ya 2010 – 2014 yılları arasında 40,9 milyarlık ek gelir olarak yansıyacak.

Bu rakam, Almanya Federal Maliye Bakanlığı’nın Sosyal Demokrat Parti (SPD) milletvekili Joachim Poß'un soru önergesine verdiği cevaptan alındı.



Kuzey Ren-Vestfalya Maliye Bakanı Norbert Walter-Borjans düşük faizlerin devlete yaradığını, vatandaşa ise zarar verdiğini söyledi. Norbert Walter-Borjans, “Düşük faiz kamu bütçesine yarıyor ama vatandaşın birikimi eriyor” dedi.



İspanya ve İtalya gibi ülkeler borçlanmada zorluk çekerken yatırımcılar Almanya'ya borç verebilmek için negatif faizi bile göze alıyor..

Bu yılın başlarında yatırımcı altı ay vadeli Alman hazine bonosu alabilmek için adeta yarışmış ve Almanya ilk defa, faiz ödemek yerine, aldığından daha azını geri ödemek şartıyla 3,9 milyar euro borçlanmıştı.

Tasarruf da bir yere kadar

Pimpco Deutschland başkanı Andrew Bosomworth bu işlemin prensibini şöyle açıklıyor: “Bu, para yatırabilmek için üstüne para ödemektir. 100 verir, 100 alırsınız. Kulağa pek mantıklı çalınmıyor ama yapılan bu.”

‘Bedavaya' borçlanıyorlar

Derecelendirme kuruluşlarından en iyi notu alan Almanya, Hollanda ve Finlandiya gibi ülkeler bedava borçlanabilirken İspanya, İtalya ve diğer Euro ülkeleri faiz yükü altında eziliyor.



Andrew Bosomworth bu durumun Euro Bölgesi'nin zamanından önce dağılması anlamına geldiğini belirtiyor: “Finans piyasası, yürümeyeceğini anladığı için Euro Bölgesi’ni bölüyor. Bu da, siyasi iradenin er veya geç Euro Bölgesi’ni yaşatabilecek şekilde yeniden yapılandırmak zorunda kalacağı anlamına gelir.”





Deutsche Welle Türkçe