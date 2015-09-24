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Ekonomi
Deutsche Welle

Avrupa'daki araçlarda da hileli yazılım bulundu

Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, ABD'nin yanı sıra Avrupa'daki dizel motorlu Volkswagen araçlarında da gaz emisyon değerlerini yanlış gösteren hileli yazılımın bulunduğunu açıkladı.

24 Eylül 2015 18:52


ABD'de Almanya'nın dev otomotiv şirketlerinden Volkswagen marka dizel otomobillerin gaz emisyon değerlerinin manipüle edildiğinin ortaya çıkarılması ile patlak veren skandal sonrası sular durulmuyor. Dün şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Martin Winterkorn istifa ettiğini duyurmuş ve yaşananlardan ötürü tüm sorumluluğu üstlendiğini söylemişti.

Volkswagen'den yapılan açıklamada, dünya genelinde 11 milyon dizel motorlu otomobilin gaz emisyon değerlerinde sapmalar olduğu belirtildi. Emisyon değerleri manipüle edilen otomobillerin ve modellerin tam listesi açıklanmadı. Almanya Ulaştırma Bakanı Alexander Dobrindt, Avrupa'da da Volkswagen marka dizel otomobillerin 'saptırılmış' emisyon değerleri ortaya koyduğunu belirtti. Dobrindt'in açıklamalarına göre, 1,6 ve 2 litrelik dizel motorlara, emisyon değerlerinin manipüle edildiği hileli yazılımlar monte edildi.

ABD ve Kanada'da toplu şikayetler ve 18 milyar dolarlık para cezası ile karşı karşıya olan Volkswagen'da, istifa eden Yönetim Kurulu Başkanı Winterkorn'un yerini alacak yeni CEO arayışları sürüyor. Winterkorn'un halefinin yarın yapılacak denetleme kurulu toplantısında belirlenmesi bekleniyor. ABD'de Adalet Bakanlığı'nın şirket hakkında soruşturma başlattığı iddia edildi. Almanya'nın Braunschweig kentinde de savcılık şikayetler üzerine ön soruşturma başlattı.

Gaz emisyonu değerlerinde yapılan usulsüzlüklerden Volkswagen şirketi içinde kimlerin haberdar olduğu belirsizliğini koruyor. Şirket içinde iç incelemelerin yürütüldüğü bildirildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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