Avrupa'daki 7 gökdelenden 1'i İstanbul'da

AKP döneminde adeta patlama yaşayan gökdelen inşaatları, İstanbul’u Avrupa’nın en yüksek kenti yaptı. Avrupa’daki 7 gökdelenden biri İstanbul’da.

Başbakan Yardımcısı Ali Babacan’ın “Türkiye’de dikey yapılaşma arttı. Şehirler çirkinleşiyor” uyarısı yapmasına yol açan gökdelen projeleri, İstanbul’un Avrupa’nın en yüksek şehri sıfatını almasına sebep oldu.

Dünyanın en büyük yapı bilgi kaynaklarından Emporis’in verilerine göre Türkiye’de yapımı tamamlanmış olan gökdelenler hesaba katıldığında Avrupa’da İstanbul’dan daha yüksek şehir yok. İstanbul bu yapılarıyla dünyada da 22’nci sırada.

Wall Street Journal Türkiye'de yer alan habere göre, en fazla gökdelene sahip şehirler listesindeyse İstanbul bir bunun da ötesine geçmiş durumda. Bu alanda da Avrupa birincisi olan İstanbul dünyada da 15’inci sırada. Buna göre İstanbul’da gökdelen sayısı 107. Birinci olan Hong Kong’da 1268 gökdelen var. New York yine ikinci sırada ve 596 gökdelene ev sahipliği yapıyor. Tokyo’da 411, Chicago’da 293, Dubai’de 249 gökdelen var.

Ankara 92. sırada

Yükseklik konusunda Türkiye’nin önündeki ülkelere bakıldığında listede birinci sırada Hong Kong var. Hong Kong en yakın rakibi olan New York’dan 3 kat daha yüksek. Üçüncü sırayı Singapur alırken Seul, Dubai, Chicago, Sao Paulo, Şangay, Bankok ve Tokyo dünyada ilk 10’a giren şehirler. Listeye göre Ankara da dünyanın en yüksek şehirleri sıralamasına yerleşmiş. Ankara dünyanın 92’nci en yüksek şehri olarak göze çarpıyor.



İstanbul iki alanda da Avrupa birinciliğini kaptırmazken, Avrupa aslında gökdelen sayısı yönünden diğer kıtalara oranla geride kalmış görünüyor. Asya kıtası dünyadaki gökdelenlerin yüzde 57’sine ev sahipliği yapıyor. Kıtadaki toplam gökdelen sayısı 5 bin 636. Kuzey Amerika’da 2 bin 807 gökdelen var. Bu sayı ile Kuzey Amerika’nın toplam gökdelen adedindeki payı yüzde 28’e ulaşıyor.



Avrupa üçüncü sırada. 647 adet gökdelene ev sahipliği yapan Avrupa’nın toplam içindeki payı sadece 647. Bu sayı da gösteriyor ki Avrupa’daki her 7 gökdelenin biri Türkiye’de konumlanmış durumda. Güney Amerika’nın yüzde 4 pay sahibi olduğu gökdelen adedinde Afrika yüzde 1 paya sahip. 183 adet gökdelene ev sahipliği yapan İstanbul’da çok katlı bina sayısı ise 2 bin 389. 2010’da tamamlanan Sapphire Tower, 2014 yılında şehrin en yüksek binası sıfatını yeni yapılara kaptırmadı. Ama İstanbul’un en yüksek binaları listesinde ilk 10‘a 4 yeni bina girdi.

2014'de Top 10'a 4 yeni bina girdi

191 metre yüksekliğindeki Spine Tower bu yıl İstanbul’un en yüksek binaları listesine 4’üncü sıradan girdi. Bu yıl inşaa edilip listede 5’inci sıradan giren bir diğer bina da Torun Tower oldu. Şu an halen inşaat halinde olan binanın Kasım 2014’de hayata geçmiş olması bekleniyor. 34 katlı binanın boyu 190 metre.Ataşehir’de 40 katlı Renaissance Tower ve Palladium Tower da en yüksek 10 binalistesine 7 ve 10’un sıradan listeye giren diğer gökdelenler oldu.