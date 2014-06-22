Avrupa’daki 110 maçta online şike iddiası

Avrupa Futbol Federasyonları Birliği (UEFA), 2013-2014 sezonunda Avrupa çapındaki karşılaşmalarda online şike olaylarında yüzde 20 oranında artış görülmesi üzerine futbol federasyonlarına soruşturma dosyaları göndermeye başladı.

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre; bahis şirketleri üzerinden futbolcuların büyük miktarlar kazandığına dikkati çeken UEFA, Avrupa Parlamentosu’na sunulan raporda suçlamalarda artış rekoru kıran Kıbrıs Rum Yönetimi Futbol Federasyonu’na 31 dosya gönderdi. Online şikede Asya bahis şirketleri ile Çin mafyası ön plana çıkıyor.

Artış rekoru kırıldı

Futbol çevrelerince uzun yıllardır bilinen bahis şirketleri üzerinden yapılan şike, Hollanda merkezli şikeyle mücadele sivil toplum kuruluşu Federbet’in Avrupa Parlamentosu’na 3 Haziran’da sunduğu raporla yeniden gündeme geldi. Federbet’in son raporuna göre, şike iddialarında sayısal olarak birinci sırayı İngiliz takımları önde bulunuyor ancak Kıbrıs Rum yönetimi ve Bulgaristan yaşanan artış hızında rekor kırıyor. Federbet’e göre, Avrupa çapında 2013-2014 futbol sezonunda 110 karşılaşmada şike yapıldı. Geçen sezona göre, bu sezon bahis şirketleri kullanılarak yapılan şikede ise 20 artış oldu.

Dünya Kupası’nda bile mümkün

Avrupa Parlamentosu’na her yıl düzenli olarak şike raporu sunan Federbet’in Genel Sekreteri Francesco Branca, Brüksel’deki basın toplantısında, “Şike virüsü büyük bir hızla yayılıyor. Ulusal maçlarda şike yapıldığını söyleyince futbol federasyonları da UEFA da umursamıyor. Ancak şike Brezilya’daki dünya kupasında da mümkün” dedi.

‘Garip miktarlar’dan 22 Rum futbolcu izleniyor

Güney Kıbrıs Futbol Federasyonu Başkanı Kostas Kutsokumnis, Rum takımlarının şike raporlarında öne çıkması üzerine önceki gün açıklama yaparak şike tablosunu net bir şekilde ortaya koydu. Kutsokumnis, UEFA’nın bu yıl içinde 7, son 4 yıl içinde ise 31 ayrı soruşturma dosyası gönderdiğini söyledi. Kutsokumnis, online şikenin Asya merkezli bahis şirketleri aracılığıyla gerçekleştiğini ve ‘garip miktarlarda’ bahisin Rum futbolcular tarafından oynandığını kaydetti. Rum polisi, 22 futbolcuyu takibe alırken, 2 futbolcunun ise hesaplarını incelemeye aldı.

Paralar yurt dışında

Rum Polis Sözcüsü Andreas Angelides, bugüne kadar resmi bir suç duyurusu gelmediğini ancak iddiaları yakından takip ettiklerini söyledi. Kıbrıs Rum Yönetimi’nde, mahkeme kararı olsa bile telefon dinlemelerinin yasak olması ve bahisten kazanılan paranın ülkeye getirilmeyerek yurt dışındaki hesaplarda saklanması nedeniyle tespiti yapılamıyor.

Bankalar denetimde

Ekonomik krizdeki Güney Kıbrıs’ta bankaların IMF ve Avrupa Birliği denetiminde olması, şike gelirlerinin Ada dışında kalmasının en büyük nedeni olarak gösteriliyor.

Şikeye İngiltere’de 5 yıl hapis

İngiltere'de görülen ilk şike mahkemesinde, alt liglerde şike ayarlamak için ülkeye gelen Sri Lankalı Krishna Ganeshan ve Singapurlu Chann Sankaran 5’er yıl hapis cezasına çarptırıldı. Merkezi Brighton’da olan Conference South kulübü Whitehawk Futbol Kulübü’nde oynarken şike girişiminde bulunan futbolcu Michael Boateng’e şike kumpasındaki rolü nedeniyle 16 ay hapis cezası verildi.

Çin mafyası öne çıkıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren bahis şirketlerinin verdiği bilgilere göre, Güney Kıbrıs’taki online şike konusunda, Çin merkezli bahis şirketleri ve Çin mafyası öne çıkıyor. Bahis şirketlerinin her maç için kotası olması nedeniyle herhangi bir kişi kota sınırı kadar bahis oynayabiliyor. Bu noktada Çin mafyası devreye giriyor.

Paylar Asya’dan

Uluslar arası düzeyde örgütlenen Çin mafyası, dünya üzerinden yüzlerce bahis şirketine, kendi adamları adına binlerce hesap açıyor. Şikeye karışan futbolcular da başta Asya şirketleri olmak üzere tüm dünyada oynanan şikeli bahislerden gelir paylaşımına gidiyor.