Avrupa'da Yorgo depremi

T24- Yunanistan Başbakanı Yorgo Papandreu’nun, 100 milyar Euro’luk borcun silinmesi ve 130 milyar Euro’luk yeni kurtarma paketi için referanduma gitme kararı hem Atina’yı hem de Avrupa’yı karıştırdı. Papandreu’nun iktidarı ciddi şekilde tehlikeye girerken Avrupa’da Yunanistan’a karşı büyük bir öfke oluştu. Kararı destekleyen Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos ise hastanelik oldu.









Hürriyet'in haberine göre, Yunanistan Başbakanı Papandreu’nun, 100 milyar Euro’luk borcun silinmesi ve 130 milyar Euro’luk yeni kurtarma paketi için 2012’nin başında referanduma gitme kararı aldığını duyurması hem Atina hem de Avrupa’yı karıştırdı. Papandreu’nun geçen haftaki Avrupa Birliği (AB) liderler zirvesinde alınan kurtarma paketi kapkasımındaki kararları halka soracağını açıklaması, Avrupalı liderlerin de sert tepkisine yol açtı. Yunanistan’ın 206 milyar Euro’luk borcunun yüzde 50’sinin silinmesine karar veren Euro Bölgesi liderleri, Yunanistan’ın durumun ne kadar kırılgan olduğunun farkında olmadığını ve bu kararla Euro Bölgesini de dibe çekebileceğini savundu.





Euro’dan çıkma-kalma





Yunanistan’ın gerçekleştireceği referandumun aynı zamanda bir Euro’dan çıkma yada kalma oylamasına da dönüşebileceğine dikkat çekilirken, Yunanistan’ın bu kararının perşembe günü Fransa’nın Cannes kentin9de başlayacak G-20 zirvesine de damgasını vurması bekleniyor. Geçen hafta boyunca Yunanistan’ı iflastan kurtarmak için yoğun çaba gösteren Almanya Başbakanı Angela Merkel ile Fransa Cumhurbaşkanı Nicholas Sarkozy’nın Papandreu’nun kararını kendileri ile görüşmeden kamuoyuna duyurmasına özellikle sinirlendikleri kaydedildi.





Kurtarma planı tek yol





Fransa’nın ekonomi yönetimi ile bir saatlik bir kriz toplantısı gerçekleştiren Sarkozy yaptığı açıklamada, “Yunanistan Başbakanı’nın yaptığı referandum açıklaması, bütün Avrupa’da sürpriz yarattı. Fransa bir kez daha hatırlatır ki, geçtiğimiz hafta Brüksel’de Euro bölgesi üyesi 17 ülkenin oy birliği ile kararlaştırdığı kurtarma planı, Yunanistan’ın iflastan kurtulması için tek yoldu. Halka söz vermek her zaman meşru bir yol olmuştur. Ama Euro bölgesinin dayanışması için, herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi de gerekir. Bu nedenle Almanya ve Fransa, G-20 açılmadan önce toplanma kararı vermiştir” dedi.





G-20 programı öne alındı





Elysee Sarayı’ndan yapılan açıklamaya göre, Merkel ve Sarkozy, 3-4 Kasımdaki G-20 zirvesi programlarını öne alarak, zirve öncesinde bugün AB yetkilileri ve Uluslararası Para Fonu (IMF) heyeti ile toplanma, ardından da Merkel-Sarkozy-Papandreu üçlü zirve yapma kararı alındı.





Kurtarılmaktan yana değiller





Almanya da kararı bıkkınlık ve öfkeyle karşılarken, Almanya Ekonomi Bakanı Rainer Bruederle,“İlginçtir ki birileri kurtulmaktan yana değil gibi görünüyor” ifadesini kullandı. Bruederle şöyle konuştu: “Bir kişi sadece tek bir şey yapabilir. Yunanistan’ın kendi içinde bir çözümsüzlüğü var ve yapılması gereken tek şey bunu çözmek. Eğer yapılan anlaşmalar ülke içindeki bu sorunların çözümüne yeterli gelmiyorsa, o zaman para akışının kesilmesi gereken noktaya ulaştık demektir.”





Resmi açıklama bekleniyor





Avrupa Komisyonu ise Yunanistan hükümetinin, AB’yle varılan yardım anlaşmasına ilişkin referandum kararının kendilerine resmi olarak bildirilmediği belirtilerek, Yunanistan başbakanından bir mektup alıncaya kadar tepki beklenmemesi gerektiği vurgulandı.





Komutanları görevden aldı





Yunanistan’ın AB kurtarma planına ilişkin referandum kararının yarattığı şoka akşam saatlerinde Yunan ordusunun üst yönetiminde yapılan değişiklik şoku eklendi. Yunan medyası, Yunanistan Savunma Bakanı Panos Beglitis’in, dünkü Dış İlişkiler ve Savunma Konseyi (KYSEA) toplantısı öncesinde Genelkurmay Başkanı Yannis Yango ile Kara Kuvetleri Komutanı Frango Franguli ve Hava Kuvvetleri Komutanı Vasili Klokoza’yı bürosuna çağırarak görevlerine son verdiğini bildirdiğini duyurdu. Haberlerde, KYSEA’nın kararıyla ordu yönetiminde yapılan değişiklikler çerçevesinde, genelkurmay başkanlığına eski 3. ordu komutanı korgeneral Mihail Kostarakos’un, kara kuvvetleri komutanlığına eski 4. ordu komutanı korgeneral Kostantinos Zazias’ın, hava kuvvetleri komutanlığına hava korgenerali Antonis Çadirakis’in ve deniz kuvvetleri komutanlığına donanma komutanı Kozmas Hristidis’in getirildiği bildirildi. Savunma Bakanı Beglitis’in, “Değişiklilerin daha önce ağustos ayında yapılmasının planlandığını ancak, Türkiye ile olan sorunlar ve gerginlikler nedeniyle ertelendiğini” söylediği belirtildi.





Euro Bölgesi’nden atılabilir





Yunanistan’ın referandum kararı, “kötü bir haber” olarak yorumlandı. İşte tepkilerden bazıları:

İspanya Hükümet Sözcüsü Jose Blanco, “Kötü haber. Borç sorununun çözümüyle ilgili her türlü gecikme İspanya’ya zarar verir” dedi.

Belçika Başbakanı Yves Leterme, Atina’yı ikili oynamakla suçlayarak “Papandreu ne zirvede sırasında ne de öncesinde referandum hakkında birşey söylemedi.”

Finlandiya’nın Avrupa Bakanı Alexander Stubb, da hayır çıkması halinde Yunanistan’ın Euro bölgesinden atılacağı sinyalini verdi.

PASOK’da referandum istifası

Referandum kararı, Yorgo Papandreu’nun partisinde de bazı milletvekillerince tepkiyle kaşılandı. Referanduma karşı çıkan eski tarım bakanı yardımcısı Milena Apostolaki Pasok milletvekilliğinden istifa etti. 300 üyeli Yunan parlamentosunda Pasok’un milletvekili sayısı 152’ye düştü. Pasok milletvekillerinden Vaso Papandreu, Drama milletvekili Hara Kefalidu ve Selanik milletvekili Eva Kaili de istifa sinyalleri verdi. Pasok’un üç kadın milletvekili de Cumhurbaşkanı Karolos Papulyas’ın erken seçime gidecek bir milli birlik hükümeti kurmak için harekete geçmesini istedi.

Venizelos hastanelik oldu

Papandreu’nun referandum kararını savunan Yunanistan Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Evangelos Venizelos şiddetli mide sancısıyla dün sabah hastaneye kaldırıldı. Venizelos hastaneyi kaldırılmadan önce şu “Artık kırılma zamanı. Yunanlılar, Avrupa’ya, Euro bölgesine ve Euro’ya uygun muyuz bunun kararını verecek” açıklamasını yaptı.