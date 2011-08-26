-Avrupa'da yılın oyuncusu ödülü Messi'nin MONACO (A.A) - 25.08.2011 - Avrupa Futbol Federasyonları Birliği'nin (UEFA) ''Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'' Barcelona'nın Arjantinli forveti Lionel Messi'nin oldu. Monaco'da yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekiminin ardından üye ülkeleri temsil eden gazetecilerin oylarıyla UEFA Avrupa'da Yılın Futbolcusu Ödülü'nün sahibi belirlendi. Messi, oylamada takım arkadaşı Xavi ve Real Madrid'in Portekizli forveti Cristiano Ronaldo'yu geride bırakarak ödülün sahibi oldu. FIFA'nın yılın futbolcusu ödülünün de sahibi olan 24 yaşındaki Messi, ''Tüm bu ödülleri evimde saklıyorum, ancak fazlası için yerim var. Takım arkadaşlarıma buna ulaşmamda yardımcı oldukları için teşekkür ederim'' dedi. Messi, geçen sezon 12'si Şampiyonlar Ligi'nde toplam 53 gol attı.