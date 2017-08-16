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Spor

''Avrupa'da Yılın Oyuncusu'' adayları belli oldu

UEFA, üçe indirdiği 2016-2017 sezonunun en iyi oyucuları arasında Ronaldo, Messi ve Buffon'a yer verdi

16 Ağustos 2017 00:04

“UEFA Avrupa'da Yılın En İyi Oyuncusu" ödülünün adayları, Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan Lionel Messi ve Juventus'tan Gianluigi Buffon oldu.

UEFA'nın internet sitesinden yapılan açıklamada, geçen sezon Şampiyonlar Ligi ile Avrupa Ligi'nde görev alan 80 teknik direktör ile 55 gazetecinin oyları sonucunda, 2016-2017 sezonunun en iyi üç oyuncusunun belirlendiği ifade edildi. 

Real Madrid'den Cristiano Ronaldo, Barcelona'dan Lionel Messi ve Juventus'un kalecisi Gianluigi Buffon, UEFA tarafından en iyi üç aday futbolcu arasında gösterildi.

Hürriyet’te yer alan habere göre, UEFA 2016-2017 sezonunun en iyi oyuncusu, 24 Ağustos'ta Monaco'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirilecek UEFA Şampiyonlar Ligi grup aşaması kura çekiminin ardından belli olacak.

Ronaldo ve Messi, UEFA'nın verdiği bu ödülü en fazla kazanan iki futbolcu olmuştu. İki futbolcu da söz konusu ödülü üçer kez müzesine götürürken, deneyimli kaleci Buffon ise bir kez elde etmişti.

Geçen sezon Real Madrid formasıyla UEFA Şampiyonlar Ligi ve La Liga'yı, Portekiz Milli Takımı ile de 2016 Avrupa şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, ödülün favorisi olarak görülüyor.

UEFA tarafından en iyi futbolcu kategorisinde ilk 10'a giren diğer oyuncular ise şöyle:

4- Luka Modric (Hırvatistan, Real Madrid) 
5- Toni Kroos (Almanya, Real Madrid)
6- Paulo Dybala (Arjantin, Juventus)
7- Sergio Ramos (İspanya, Real Madrid) 
8- Kylian Mbappe (Fransa, Monaco) 
9- Robert Lewandowski (Polonya, Bayern Münih) 
10- Zlatan Ibrahimovic (İsveç, Manchester United) 
 

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