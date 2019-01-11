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Spor

Avrupa'da yılın 11'i belli oldu; yılın futbolcusu 13. kez Cristiano Ronaldo seçildi

Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı

11 Ocak 2019 19:44

Bu sene 18'incisi düzenlenen UEFA Yılın 11'i oylamasının sonuçları açıklandı.

UEFA'dan yapılan açıklamaya göre Avrupa'da 2018 yılının en iyi 11'i, 1,8 milyondan fazla futbolseverin oylarıyla belirlendi.

Real Madrid'den 4, Chelsea ve Barcelona'dan ikişer ismin bulunduğu kadroda en fazla oyu alan futbolcu, 115 bin 440 ile Real Madridli Luka Modric oldu.

Juventus yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo, UEFA Yılın 11'ine 13. kez seçildi.

4-3-3 düzenine göre dizilen UEFA Yılın 11'inde şu oyuncular yer aldı:

Kaleci: Marc-Andre ter Stegen (Barcelona)

Savunma: Sergio Ramos, Marcelo, Raphael Varane (Real Madrid), Virgil van Dijk (Liverpool)

Orta saha: Luka Modric (Real Madrid), N'Golo Kante, Eden Hazard (Chelsea)

Forvet: Lionel Messi (Barcelona), Cristiano Ronaldo (Juventus), Kylian Mbappe (Paris Saint-Germain)

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