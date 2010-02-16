Avrupa'da yeni trend, 'Çalışırken öl'

T24 - Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, şimdi de ülkedeki emeklilik sistemine el attı. İşçi sendikaları tasarıya şiddetle karşı çıkıyor ve hükümeti grev ile tehdit ediyor.





Sarkozy, Fransa'nın yeni emeklilik reformunu görüşmek üzere ülkenin sendika liderleri ile biraraya geldi.



Sarkozy hükümeti ülkede 60 olan emeklilik yaşını yükselterek devletin emeklilik yükünü azaltmak istiyor.



Ancak, işçi sendikaları bu tür bir girişime şiddetle itiraz ederek ve böyle bir girişimin işçi sendikaları hükümetin arasını açacağını ve gerektiği takdirde toplu greve gitme tehdidinde bulunuyorlar.



Daha önce de dile getirlen ve geçen sonbaharda gerçekleştirmeye hazırlandığı plan gelecek tepkiler nedeniyle ileri bir tarihe ötelenmişti. Fransa'da muhalefette emeklilik yaşının yükseltilmesine şiddetle karşı çıkıyor.



Avrupa ülkelerinden İngiltere'de emeklilik yaşı 68, Almaya ve Danimarka'da 67. Avrupa ülkeleri arasında en düşük emeklilik yaşı Fransa'da. Fransız işçi sendikaları emeklilik yaşında yapılacak değişikliği "Çalışırken ölün" olarak yorumluyor.



Emeklilik yaşının arttırılması ile Fransız hükümeti emeklilikten doğan 10.7 milyar euroluk açığı kapatmak istiyor. Fransa'da 2020 yılında emeklilik açığının 50 milyar euroya çıkacağı öngörülüyor.



Hükümetin reform çerçevesinde öncelikle emeklilik yaşını 60'dan 65'e çıkartması bekleniyor. Emeklilik reformunu 2012 yılında düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından yapmayı planlayan Sarkozy'nin, bütçe açıklarını giderek artması üzerine, bu reformu şimdi uygulamaya sokmayı tercih etmek zorunda kaldığı bildiriliyor.



Fransa'nın küresel ekonomik krizle birlikte, bu yılki bütçe açıklarının GSMH'ya oranının yüzde 8,2'e çıkması bekleniyor.Fransa'da iktidar, gayri safi milli hasılanın yüzde 12,4'nün emeklilik harcamalarına gittiğini hatırlatarak, bu oranın OECD ülkeleri içinde ortalama yüzde 11,1 olduğunu belirtiyor.



Türkiye'de ise halen emeklilik yaşı kadınlarda 58, erkeklerde 60. Türkiye'de de emeklilik yaşının yükseltilmesi gündeme gelmiş ancak işçi ve memur sendikalarını tepkileri nedeniyle tasarı geçici olarak rafa kaldırılmıştı.





