Avrupa'da yaşam var mı?

Jüpiter gezegeninin buzullardan oluşan uydusu "Avrupa"da yaşam olasılığının çok yüksek olduğu belirtildi.



Almanya'nın önemli gazetelerinden Frankfurter Rundschau'da yer alan bir habere göre, Avrupa'daki büyük buzulların altında, bol oksijen içeren dev bir okyanusun bulunduğu tahmin ediliyor.



Arizona Üniversitesi'nde görev yapan Amerikalı gezegen bilimcisi Richard Greenberg'in, Jüpiter'in uydusu "Avrupa" da mevcut olan şartlar altında yaşam olmasına kesin gözüyle baktığı belirtildi.



Küçük boy balık cinsi canlılar yaşıyor



Greenberg'in araştırmaları sonucunda, Avrupa'daki buzulların altında bulunan okyanusun, bugüne kadar tahmin edilenden daha fazla oksijen içerdiği sanılıyor. Bu okyanusta sadece mikroskobik küçük canlılar değil, küçük boyda balık cinsi hayvanların yaşamasının da mümkün olduğu belirtildi.