T24 LogoT24 Logo
Dünya

Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve ırkçılık hızla büyüyor

Hollanda'da Geert Wilders liderliğindeki ırkçı Özgürlükler Partisi'nin Doğu Avrupalıların şikayet edilmesi için açılan internet sitesinden sonra Belçikalı Flaman Menfaati'de, göçmenleri şikayet hattı kurdu

10 Nisan 2012 20:20

Belçikalı ırkçıların yasalara aykırılıkların rapor edilmesi bahanesiyle faaliyete soktuğu "meldpuntillegaliteit.be" internet sitesinde, düzensiz göçmenlerin sağlanan sosyal imkanlar ve yardımlarla "şımartıldıkları" iddia ediliyor.

Düzensiz göçmenlerin yaygın şekilde uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve soygun gibi suçlar işlediği savunulan internet sitesinde, "hükümetin sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmesi nedeniyle bu önleme ihtiyaç duyulduğu" savunuluyor.


Belçika basınındaki haber ve yorumlarda, Flaman Menfaati'nin açtığı internet sitesinin yanında partinin önde gelen yöneticilerinden Filip Dewinter'ın İslamafobik bir kitap yazması 13 Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimlerin hazırlık kapsamında değerlendiriliyor.

Flaman Menfaati geçen yıl başlattığı "Emirdağ'ın sana ihtiyacı var" kampanyasında ise Belçika'da yaşayan Türklerin geri dönmeleri gerektiği propagandası yapılıyor.

Bu arada AB Komisyonu sözcüleri Hollanda ve Belçika'da yabancılara kin ve nefreti körükleyen internet sitelerini kapatmanın üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Hollanda'da İslam karşıtı ve yabancı düşmanı Özgürlük Partisi'nin (PVV) Orta ve Doğu Avrupalıları hedef alan internet sitesi AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nce kınanmıştı.

ETİKETLER

BelçikaAvrupanefret söylemiırkçılık

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24