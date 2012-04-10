Avrupa'da yabancı düşmanlığı ve ırkçılık hızla büyüyor

Belçikalı ırkçıların yasalara aykırılıkların rapor edilmesi bahanesiyle faaliyete soktuğu "meldpuntillegaliteit.be" internet sitesinde, düzensiz göçmenlerin sağlanan sosyal imkanlar ve yardımlarla "şımartıldıkları" iddia ediliyor.

Düzensiz göçmenlerin yaygın şekilde uyuşturucu kaçakçılığı, hırsızlık ve soygun gibi suçlar işlediği savunulan internet sitesinde, "hükümetin sorunu halının altına süpürmeyi tercih etmesi nedeniyle bu önleme ihtiyaç duyulduğu" savunuluyor.



Belçika basınındaki haber ve yorumlarda, Flaman Menfaati'nin açtığı internet sitesinin yanında partinin önde gelen yöneticilerinden Filip Dewinter'ın İslamafobik bir kitap yazması 13 Ekim'de gerçekleştirilecek yerel seçimlerin hazırlık kapsamında değerlendiriliyor.

Flaman Menfaati geçen yıl başlattığı "Emirdağ'ın sana ihtiyacı var" kampanyasında ise Belçika'da yaşayan Türklerin geri dönmeleri gerektiği propagandası yapılıyor.

Bu arada AB Komisyonu sözcüleri Hollanda ve Belçika'da yabancılara kin ve nefreti körükleyen internet sitelerini kapatmanın üye ülkelerin sorumluluğunda olduğunu belirtti.

Hollanda'da İslam karşıtı ve yabancı düşmanı Özgürlük Partisi'nin (PVV) Orta ve Doğu Avrupalıları hedef alan internet sitesi AB Komisyonu, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi'nce kınanmıştı.