Avrupa'da uluslararası dolaşım ücreti kalkıyor



"Roaming" olarak da bilinen uluslararası dolaşım ücretleri cep telefonu görüşmeleri, kısa mesaj servisi ve internet bağlantısına uygulanıyordu.

AB Komisyonu, üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu temsilcileri konuyla ilgili yeni bir düzenlemede uzlaşmaya vardı.

Düzenlemeye göre uluslararası dolaşım ücretleri iki aşamalı olarak kaldırılacak. 2016 Nisan ayında başlaması öngörülen ilk aşamada ücretlerde önemli ölçüde indirime gidilecek. Cep telefonu görüşmelerinde roaming ücreti dakika başına 5 centi aşamayacak. Bu rakam kısa mesaj servisinde 2, internet bağlantısında ise megabayt başına 5 centi geçemeyecek. Ücretlere katma değer vergisi ilave edilecek.

2017'de roaming ücreti tarihe karışıyor

Uluslararası dolaşım ücretleri düzenlemesinde ikinci ve son aşama ise 2017 yılının haziran ayında başlayacak. Sözkonusu tarihten itibaren roaming ücretlerinin tamamen kaldırılması öngörülüyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için üye ülkeler ve Avrupa Parlamentosu tarafından kabul edilmesi gerekiyor.