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Dünya

AVRUPA'DA TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE ORTAK DİRENİŞ KARARI VİYANA (A.A)

23 Ekim 2010 20:37

-AVRUPA'DA TÜRKİYE'NİN AB ÜYELİĞİNE ORTAK DİRENİŞ KARARI VİYANA (A.A) - 23.10.2010 - Avrupalı aşırı sağcı partiler, Viyana'da yaptıkları toplantıda Türkiye'nin AB üyeliğine karşı ortak direniş kararı aldı.  Toplantıya ev sahipliği yapan Avusturya Özgürlükçüler Partisi (FPÖ) lideri Heinz Christian Strache, toplantıda, Avrupa Birliğinin (AB) alacağı hatalı kararlara karşı daha etkili tepki göstermek üzere işbirliği kararı aldıklarını ifade etti. Strache, "Bu işbirliğinin ilk projesinin Türkiye'nin üyeliğine karşı AB genelinde halk oylaması yapılması olacağını" söyledi.  Geçen yıl Aralık ayında yürürlüğe giren Lizbon Antlaşması'na göre, AB üyesi ülkelerden bir milyon yurttaşın yeni bir yasa talebinde bulunabileceğini belirten Strache, antlaşmada AB üyesi ülke sayısının belirsiz olduğunu bildirdi. Strache, Türkiye'nin birliğe tam üyeliğine karşı olduklarını belirterek, "Avrupalı olmayan ülkelerin birliğe üye olmasının AB'nin sonu olacağını" ileri sürdü.  FPÖ'nün ev sahipliği yaptığı toplantıya İtalyan Kuzey Ligi (Lega Nord) partisinden Fiorello Provera, Danimarka Halk Partisi'nden Morten Messerschmidt, Belçika Vlaams-Bleang partisinin kurucusu Filip Dewinter ile partinin lideri Bruno Valkeniers, Slovakya eski devlet sekreteri ve Nasyonal Parti üyesi August Lang ile İsveç Demokrat parti temsilcisi Kent Ekeroth'un katıldıkları bildirildi. 

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