Avrupa’da Türkiye uyarısı



Fransız Dışişleri Bakanlığı, IŞİD’le mücadelenin yarattığı güvenlik riski nedeniyle, çoğu Ortadoğu coğrafyasındaki 30 ülkede ikamet eden veya bu ülkeleri ziyaret edecek olan vatandaşlarına “terör riskine karşı dikkatli davranmaları” uyarısında bulundu. Bu ülkelerin arasında Türkiye de yer alıyor.

Bakanlığın uyarı mesajında, Türkiye’de yaşayan Fransız vatandaşlarının, bugüne kadar yapmadılarsa kendilerini Fransız konsolosluklarına kaydettirmeleri, Türkiye’yi ziyaret edecek Fransızların ise Fransa Dışişleri Bakanlığı’nın internet sitesindeki özel bölümde Türkiye’ye gittiklerine dair kendilerini kaydettirmeleri tavsiye ediliyor.

Fransa ayrıca Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’yi ziyaret edecek vatandaşlarından ülkenin Suriye ve Irak sınırlarından “kaçınmalarını” istedi. Başta Hatay olmak üzere, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak kentlerine gidilmemesi tavsiyesinde bulundu. Terör riski nedeniyle “kamuya açık yerlerde” olağanüstü dikkatli olunmasının not edildiği uyarı mesajında, başta İstanbul’da Taksim ile Ankara’da Kızılay olmak üzere gösteri düzenlenen yerlerden kaçınılması da tavsiye ediliyor.

İngiltere'nin uyarısı

Fransa gibi İngiltere de Türkiye’de yaşayan veya Türkiye’yi ziyaret eden vatandaşlarını Suriye sınırına gitmemeleri konusunda uyardı. İngiliz Dışişleri Bakanlığı, başta Şanlıurfa’nın Akçakale ve Ceylanpınar ilçeleri olmak üzere, Suriye sınırından Türkiye’nin içine doğru 10 kilometrelik alandan “kaçınılması” uyarısında bulundu. İngiltere, mecbur kalınmadıkça Hakkari, Şırnak, Siirt ve Tunceli’ye de gidilmemesi tavsiyesinde bulunuyor.

Polonya da Türkiye’ye gidecek vatandaşlarına Suriye ve Irak sınırı uyarısında bulundu. Polonya Dışişleri Bakanlığı, Polonyalılardan, genel olarak Türkiye’nin güneydoğu illerine gitmemelerini istedi.

Belçika Dışişleri Bakanlığı ise internet sitesinden yayımladığı mesajda, Türkiye’ye seyahatlerin genelde sorunsuz geçtiğini belirtmekle birlikte, vatandaşlarına eylem ve yürüyüşlerin gerçekleştiği mekanlardan uzak durulması çağrısında bulundu. Suriye ve Irak’ta yaşananların, Türkiye ile bu ülkeler arasındaki sınırda hissedildiğine vurgu yapan Belçika hükümeti, zorunlu olmadıkça bu bölgelere gidilmemesi konusunda Belçikalıları uyardı.

Benzer bir uyarı da İsviçre hükümetinden geldi. Bern; Türkiye’nin Suriye ve Irak sınırlarının “riskli” olduğunu belirterek, vatandaşlarına “bu bölgelerden kaçınmaları” uyarısında bulunuyor.