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Dünya

Avrupa'da Türkiye paniği

İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, AB’yi uyardı: Türkleri yanımıza çekmek yerine, fazlasıyla Doğu’ya ittik.

11 Haziran 2010 03:00

T24 - İtalya Dışişleri Bakanı Frattini, AB’yi uyardı: Türkleri yanımıza çekmek yerine, fazlasıyla Doğu’ya ittik. Sonuçlarına hepimiz katlanırız" dedi. Başbakan Erdoğan da "Avrupa şimdi samimiyet testinde" dedi.


Gazze krizi ve son olarak İran’a yaptırım konusunda Batı ile yolları ayrılan Türkiye’nin durumu Avrupa’nın gündeminde. İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini, Frankfurter Allgemeine Zeitung gazetesine verdiği mülakatta, “Avrupa’nın bir an önce Türkiye’ye karşı ne gibi hatalar yaptığını düşünmesi lazım. İtalya, herhalde Türkiye’nin AB üyeliğinin en önemli savunucularından biri. Kanımca biz Avrupalılar, Türkleri yanımıza çekmek yerine, fazlasıyla Doğu’ya ittik. Eğer Türkleri Avrupa ailesi içinde istemediğimiz izlenimini yaratırsak, onlar da İran, Kafkaslar ve Suriye gibi bölgelere yönelerek farklı perspektifler arayacaktır. Bu da Avrupa’nın çıkarına değil” dedi. Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle ile birlikte pazartesi günü Lüksemburg’da Türkiye konusunun gündeme getirilmesini isteyeceklerini ifade eden Frattini, birkaç haftaya kadar, Türkiye ile sürdürülen üyelik müzakerelerinde yeni bir fasıl açılmadan bir AB dönem başkanlığının daha sona ereceğine dikkat çekti.



'Bir gıda maddesini bile konuşamadık'



Taraf gazetesinin haberine göre Frattini, “Bir AB üyesi engellediği için gıda maddeleri güvenliği gibi basit bir konuda bile konuşamadık. Bunun sonuçlarına hepimiz birlikte katlanmak zorundayız” diye konuştu. Türkiye’nin İsrail karşıtı tutumunun ve İran ile yakınlaşmasının Avrupa’nın bu tutumundan mı kaynaklandığı sorusu üzerine de Frattini, “Evet. Gerçi iç politik dinamikler de var. Ancak Avrupa, Türkiye’yi daha aktif bir şekilde yanına çekmeye çalışsaydı tüm bu gelişmeleri önlemeye katkı sağlayabilirdik” dedi.



'AKP, AB’yi istiyor'



Hâlâ biraz zamanları bulunduğunu, ancak Türkiye’nin AB üyeliği sürecine hız kazandırmaları gerektiğini de ekleyen Frattini, “Başbakan Erdoğan ve partisi artık acilen AB’ye girmek istiyor mu” sorusuna da, “Evet. AK Parti’yi de Avrupa Halk Partisi (EVP) toplantısına gözlemci olarak davet ettik. EVP’nin AK Parti gibi Müslüman bir partiyi davet etmesi çelişkili görünüyor, ancak değil” yanıtını verdi.

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