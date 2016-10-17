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Spor

Avrupa'da Türk haftası

Avrupa liglerinde forma giyen Türk futbolculardan Enes Ünal, Yunus Mallı, Hakan Çalhanoğlu ve Mesut Özil, bu hafta attıkları gollerle ön plana çıktı

17 Ekim 2016 13:55

İngiliz kulübü Manchester City'nin Hollanda ekibi Twente'ye kiraladığı Enes Ünal, başarılı form grafiğini 9. haftada da sürdürdü.

Twente'nin sahasında PEC Zwolle ile 2-2 berabere kaldığı maçta fileleri bir kez havalandıran 19 yaşındaki forvet, 7 karşılaşmada attığı 7 golle gol krallığı yarışında liderlik koltuğunu bırakmadı.

 

Hakan ve Yunus da boş geçmedi

 

Bundesliga'da Mainz 05 forması giyen Yunus Mallı ve Bayer Leverkusen'da oynayan Hakan Çalhanoğlu, 7. hafta da goy kaydetti.

Yunus Mallı, Mainz 05'in evinde Darmstadt 98'i 2-1'lik skorla geçtiği karşılaşmada penaltıdan bir gole imza attı. Yunus, bu sezon 7. maçında 4. golünü buldu.

Bayer Leverkusen'ın Werder Bremen deplasmanında 2-1 yenildiği mücadelede takımının tek golünü kaydeden Hakan Çalhanoğlu ise ligde bu sezon ilk kez fileleri havalandırdı.

 

Mesut Özil 3. golünü attı

 

İngiltere Premier Lig'de Arsenal forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu Mesut Özil, Swansea City'yi 3-2 yendikleri 8. hafta maçında takımının son golünü attı.

Bu sezon 7. maçında 3. golünü atan Mesut, lider Manchester City'nin puan kaybettiği haftada 19 puana ulaşan takımını zirveye ortak etti.

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