Avrupa'da Türk düğünü

İşte Aydın'ın maç analizi:Peş peşe iki deplasman galibiyetiyle grubun zirvesine çıkan Fenerbahçe, Kadıköy'e çıkıyor. Twente yenilgisi uzaklarda kalmış kötü bir anı. Steaua önünde alınacak 3 puan tur için yolun açılması demek. Daum, Romanya'da keşfettiği forvet Kazım'a başvurmuş. Alex, sakatlığını kenara koyup sahada yerini alıyor. Fenerbahçe taa 21 Kasım'a kadar maçı olmamanın rahatlığını yaşıyor.

Fenerbahçe daha coşkulu başlıyor maça. Topun kontrolünü ayaklarına alıyor sarı-lacivertli futbolcular. Ama ilk tehlike Steaua'dan geliyor. 12'de Szekely sağdan ortalıyor. Kapetanos'un vuruşu az farkla dışarı gidiyor. 15'te Andre Santos, rakip ceza alanı önünde Steaualı futbolcuları döndürüyor ortada. 3'üncü Steaua savunmacısı çalımı yiyor. Ardından Brezilyalı'dan klas bir vuruş: 1-0.

26'da şık bir pas trafiği içinde geliyor Fenerbahçe atağı. Emre sağdaki Mehmet'e uzatıyor. Sert şut, Zapata'dan dönüyor. Yaydan Emre çakıyor. Kaleciyle karışık Ghionea çıkarıyor. Sonrasında yavaş yavaş Fenerbahçe'nin hastalığı ortaya çıkıyor. Geriye yaslandıkça pozisyonlar geliyor Steaua için. 33'te solda Nicolita bomboş dışarı atıyor Marin'in ortasını. 38'de Nicolita soldan ortayı gönderiyor. Bilica'nın hayaller kurduğu bir anda top onu geçiveriyor. Kapetanos affetmiyor: 1-1.

Bükreş'te idman maçı

Grupta Sturm kazası dışında yara almayan Galatasaray Bükreş'te. Yıllar yıllar önce Galatasaray, Steaua Bükreş'le Şampiyon Kulüpler yarı finaline giderken, "Pür neşe Bükreş'e" başlığını atmıştı Gelişim Spor dergisi. Onlar da aynı hesap. Dinamo'nun seyircisi ibretlik cezasını çekmeyi sürdürüyor.

Sivasspor maçı kadrosuna sarılmış Rijkaard. Hafta sonu oynamayacak Keita, burada da kenarda. Neyse ki tek ayak üzerinde durmuyor. Hagi de tribünde. Türk hayranlarına gülücükler dağıtıyor.

Maç başlar başlamaz aradaki kalite farkı iyice belli oluyor. Barcelona gibi oynuyor Galatasaray. Ya da rakibi öyle oynamasına izin veriyor. Pas idmanı yapıyorlar rahat rahat. 6'da Kewell ara pasını atıyor göstere göstere. Barış da kaleciyle karşı karşıya kaçırıyor topun yerden sekeceğini hesaplayamadığı için.