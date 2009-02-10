Avrupa'da Türk derbisi



Voleybolda Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi play-off ilk tur ilk maçında iki Türk takımı Vakıfbank Güneş Sigorta ile Eczacıbaşı Zentiva, Çarşamba günü İstanbul'da karşı karşıya gelecek.



Haldun Alagaş Spor Salonu'ndaki ilk randevu saat 16.30'da başlayacak. Karin Zahorcova (Çek Cumhuriyeti) ve Ljubomir Kovacevic (Sırbistan) hakem ikilisinin yöneteceği maç TRT-1'den canlı olarak yayınlanacak.



Toplam 12 takımın yer aldığı play-off ilk turunda, iki ekip arasındaki rövanş maçı ise 18 Şubat Çarşamba günü Eczacıbaşı Spor Salonu'nda oynanacak ve turu geçecek ekip belli olacak.



Bu eşleşmede turu geçecek Türk temsilcisi, bir sonraki tur olan 6 takımlı play-off'ta, RC Cannes (Fransa)-Fakro Muszynianka Muszyna (Polonya) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.



Indesit Bayanlar Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde 6 takımlı play-off maçları 4 ve 11 Mart 2009 tarihlerinde yapılacak. ''Dörtlü Final'' maçları ise 28-29 Mart 2009 tarihlerinde İtalya'nın Colussi Sirio Perugia takımının ev sahipliğinde oynanacak.



