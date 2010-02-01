Avrupa'da trilyon euroluk CD krizi

Alman vatandaşı olan 2 bin vergi kaçakçısının bilgilerinin yüklü olduğu bir CD Almanya Maliye Bakanlığı'na satılmak isteniyor. Trilyonluk vergi kaçakçılığını ortaya çıkaracak CD şimdiden ortalığı karıştırdı.

Alman Maliye Bakanlığı'na yapılan bir teklif sadece iktidarla muhalefet partilerini değil aynı zamanda Almanya ile İsviçre'yi de birbirine düşüreceğe benziyor.



Adının açıklanmasını istemyen bir kişi, Almanya'dan vergi kaçırmak için İsviçre bankalarında hesapları bulunan 2 bin Alman vatandaşlarının isimlerinin yüklü olduğu bir CD'nin elinde olduğunu açıkladı.



CD için 2.5 milyon euro isteniyor



Bu kişi Alman Maliye Bakanlığı'na başvurarak CD'deki bilgileri 2.5 milyon euro karşılığında satabileceğini iddia etti. Vergi kaçakçılığı konusunda çok hassas bir ülke olarak bilinen Almanya'da tartışma işte bu noktada başladı. Muhalefet partisi Sosyal Demokratlar (SPD) Maliye Bakanı Wolfgang Schaeuble'nin CD'yi satın alarak, vergi kaçakçılarını kamuoyuna açıklaması için bastırıyor. İktidardaki Hristiyan Birlik Partisi ile Hür Demokratlar ise, devletin bir sahtekarlığı ortaya çıkarmak için başka bir yasal olmayan yola başvurmaması gerektiğini belirtiyor.



Bankacılar baskı yapıyor



Özellikle iktidar partisi siyasetçileri ve bankacılar, CD'nin satın alınmaması için Schaeuble'ye şimdiden baskı yapmaya başladılar.



Hukuk devleti ilegal yola başvurmaz



Bu tartışmaya İsviçre de uzak kalmadı. İsviçre Cumhurbaşkanı Doris Leuthard, Almanya'yı söz konusu CD'yi satın almaması konusunda uyardı. Leuthard, "Bir hukuk devletinin nasıl ele geçirildiği belli olmayan bilgileri kullanmasını doğru bulmuyoruz" dedi.



İsviçre'nin Davos kasabasında devam eden Dünya Ekonomik Forumu'nda konuşan İsviçre Savunma Bakanı Ueli Maurer de, çalınmış bir CD'deki bilgileri satın almak için Almanya'nın para ödemesi halinde bu ülkeye olan güveninin sarsılacağını söyledi.