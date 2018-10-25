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Ekonomi

Avrupa'da tek kullanımlık plastik ürünler yasaklanıyor

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Avrupa Parlamentosu'nda (AP) bugün yapılan oylamada, plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak ile pipet, kulak çöpü gibi tek  kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi

25 Ekim 2018 13:40

İstanbul, 25 Ekim (DHA) - Avrupa Parlamentosu\'nda (AP) bugün yapılan oylamada, plastik tabak, çatal, kaşık ve bıçak ile pipet, kulak çöpü gibi tek  kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören tasarı kabul edildi.
New Atlas\'ın haberine göre, milletvekillerinin 571\'i tasarının lehinde, 53\'ü ise aleyhinde oy verdi. 34 milletvekili de çekimser kaldı. Avrupa Komisyonu, çevrenin korunması amacıyla tek kullanımlık plastiklerin yasaklanmasını öngören tasarıyı Mayıs ayında sunmuştu.
Yeni düzenleme, başka bir maddeden üretilebilecek tek kullanımlık plastik ürünlerin 2021 yılına kadar Avrupa Birliği\'nde (AB) tamamen yasaklanması öngörülüyor.
AP, yasak kapsamında olmayan plastik ambalajlar ve bardakların kullanımının 2025 yılına kadar yüzde 25 azaltılmasını talep etti
 

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